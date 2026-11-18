بروكسل-سانا

أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، اليوم الثلاثاء، استعداد الاتحاد ‏الأوروبي لتعميق شراكته مع سوريا عبر “اتفاقية شراكة”، والعمل المشترك مع سوريا والشركاء ‏الدوليين لإعادة بناء البنية التحتية التي يعتمد عليها الشعب السوري واقتصاده.‏

وقالت شويسا في منشور على منصة “إكس”: “يسعدني اللقاء مجدداً في دمشق بوزير الخارجية ‏أسعد حسن الشيباني، لقد تغير الكثير خلال عام واحد، تتمتع شراكتنا بزخم حقيقي، ونحن ‏مستعدون لتعميقها بشكل أكبر من خلال اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا”.‏

وأشارت إلى أن وجود عملية انتقال شاملة تجمع كل المكونات السورية تعد أمراً أساسياً لتحقيق ‏الاستقرار والتعافي الدائم في البلاد، مؤكدة أن مسار التعافي في البلاد يجب أن يكون بملكية ‏وقيادة سورية، وأن أوروبا مستعدة لتكون شريكةً موثوقةً لسوريا على امتداد هذا المسار.‏

إعادة بناء البنية التحتية

في منشور آخر عبر منصة «إكس»، عقب جولة ميدانية في ريف دمشق، قالت شويسا: إنها ‏زارت محطة دير علي لتوليد الطاقة برفقة وفد من وزارة الطاقة السورية ونائبة رئيس بنك ‏الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي، واطلعت على متطلبات ترميم البنية التحتية لقطاع الطاقة ‏في سوريا، ومجالات التعاون الأوروبي الممكنة في هذا المجال.‏

وأضافت: أن تعافي سوريا يعتمد على توافر كهرباء موثوقة ومستقرة، موضحة أن العائلات ‏تحتاج إليها في منازلها، والمستشفيات والمدارس لتقديم الخدمات الأساسية، والشركات لاستئناف ‏نشاطها وتوفير فرص العمل، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع سوريا والشركاء ‏الدوليين لإعادة بناء البنية التحتية التي يعتمد عليها الشعب السوري واقتصاده.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بحث اليوم الثلاثاء مع المفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط آفاق التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وسبل تسريع تنفيذ ‏البرامج والمشاريع التنموية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ولا سيما في ‏القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لسوريا.‏

وافتتح الوزير الشيباني ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط في وقت سابق اليوم، منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر ‏المؤتمرات ‏بدمشق.‏