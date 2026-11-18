بروكسل-سانا
أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، اليوم الثلاثاء، استعداد الاتحاد الأوروبي لتعميق شراكته مع سوريا عبر “اتفاقية شراكة”، والعمل المشترك مع سوريا والشركاء الدوليين لإعادة بناء البنية التحتية التي يعتمد عليها الشعب السوري واقتصاده.
وقالت شويسا في منشور على منصة “إكس”: “يسعدني اللقاء مجدداً في دمشق بوزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، لقد تغير الكثير خلال عام واحد، تتمتع شراكتنا بزخم حقيقي، ونحن مستعدون لتعميقها بشكل أكبر من خلال اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا”.
وأشارت إلى أن وجود عملية انتقال شاملة تجمع كل المكونات السورية تعد أمراً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتعافي الدائم في البلاد، مؤكدة أن مسار التعافي في البلاد يجب أن يكون بملكية وقيادة سورية، وأن أوروبا مستعدة لتكون شريكةً موثوقةً لسوريا على امتداد هذا المسار.
إعادة بناء البنية التحتية
في منشور آخر عبر منصة «إكس»، عقب جولة ميدانية في ريف دمشق، قالت شويسا: إنها زارت محطة دير علي لتوليد الطاقة برفقة وفد من وزارة الطاقة السورية ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيليوتي، واطلعت على متطلبات ترميم البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا، ومجالات التعاون الأوروبي الممكنة في هذا المجال.
وأضافت: أن تعافي سوريا يعتمد على توافر كهرباء موثوقة ومستقرة، موضحة أن العائلات تحتاج إليها في منازلها، والمستشفيات والمدارس لتقديم الخدمات الأساسية، والشركات لاستئناف نشاطها وتوفير فرص العمل، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع سوريا والشركاء الدوليين لإعادة بناء البنية التحتية التي يعتمد عليها الشعب السوري واقتصاده.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بحث اليوم الثلاثاء مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط آفاق التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وسبل تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ولا سيما في القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لسوريا.
وافتتح الوزير الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط في وقت سابق اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.