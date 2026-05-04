معاون وزير النقل لـ سانا: تشكيل فرق فنية للاستفادة من التجربة السعودية في تطوير مجالات القطاع

دمشق -سانا

أكد معاون وزير النقل السوري محمد عمر رحال أن مخرجات الاجتماعات التي عقدها وفد وزارة النقل في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي أسفرت عن تشكيل فرق فنية سورية متخصصة للاطلاع على التجارب السعودية والاستفادة منها في تطوير مختلف مجالات قطاع النقل، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتنفيذ مشاريع مشتركة.

وأوضح رحال في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن الزيارة تضمنت مباحثات موسعة حول آليات وشروط دخول الشاحنات السورية إلى السعودية، والتعرّف على منصة النقل “لوجستي” التابعة للهيئة العامة للنقل في المملكة، وآلية عملها التي تغطي جميع قطاعات النقل، ولاسيما خدمات نقل البضائع والركاب والتوصيل، إضافة إلى أنظمة رصد المخالفات.

تحسين البنية التحتية للطرق

ولفت معاون الوزير إلى أن الوفد اطّلع على تجهيزات مركز الأبحاث والدراسات التابع للهيئة العامة للطرق في المملكة، والتقنيات المستخدمة في عملها ولاسيما في مجال تصميم الخلطات الإسفلتية الحديثة مثل الإسفلت المطاطي والملون، وأجهزة محاكاة تنفيذ الطرق واختبارات التحميل، بهدف نقل هذه الخبرات إلى المؤسسات العامة للمواصلات الطرقية السورية.

وأضاف رحال: إن الوفد تعرف على المنصات الرقمية المستخدمة في تتبع أعمال الصيانة والمسح والتقييم، حيث يجري تحليل واقع الطرق واقتراح الحلول بشكل منهجي.

وأشار رحال إلى الاتفاق مع الجانب السعودي لتشكيل فريق فني من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للاطلاع بشكل أعمق على التجربة السعودية في هذا المجال تمهيداً لتطبيقها، بما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية للطرق في سوريا

مشروع الربط السككي

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أكد معاون وزير النقل أن الاجتماعات التي عقدت ناقشت أسس الربط بين سوريا والسعودية ضمن محور إقليمي يمتد عبر الأردن وتركيا، والوقوف على واقع الشبكة الحديدية السورية والتحديات القائمة، ومنها غياب خطوط في بعض المناطق الحيوية.

وأشار إلى الاتفاق على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات، مع إمكانية تبادل الزيارات بين الفرق الفنية من الجانبين، بما يدعم تنفيذ مشاريع مشتركة مستقبلاً.

وكان وفد من وزارة النقل السورية برئاسة معاون وزير النقل محمد رحال زار المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري، ومناقشة سبل تطوير منظومة النقل بين البلدين ورفع كفاءتها، بما يشمل تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتعزيز التنسيق الفني والتنظيمي.