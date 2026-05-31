لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمغيبين: نواصل الجهود ‏لكشف مصير جميع الأطفال المفقودين

‎ ‎دمشق-سانا‏

أكدت لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين ‏والمغيبات قسراً، أنها عملت من خلال أعضائها على التعاون مع ‏وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين، فيما يخص كشف مصير ‏أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي‎.‎

وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت نشرته وزارة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل عبر قناتها في التلغرام، إلى أنها مستمرة في ‏التعاون ومتابعة جهودها للكشف عن مصير جميع الأطفال ‏المفقودين، وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة ومحاسبة ‏المتورطين، تحقيقاً للعدالة وصوناً للكرامة الإنسانية‎.‎

وتقدمت اللجنة بأحرّ التعازي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين ‏والدكتورة رانيا العباسي بوفاة أطفالهم، سائلةً الله أن يتغمّدهم بواسع ‏رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان‎.‎

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ‏توصلها إلى ‏نتائج موثوقة ومتقاطعة ‏تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية ‏من اليقين المهني وفاة ‏أطفال الدكتورة رانيا ‏العباسي، حيث قامت ‏قبل أي إعلان ‏عام بإبلاغ أفراد ‏من العائلة المعنيين بهذه النتائج، ‏وفق بروتوكول إنساني ‏ومهني يراعي حق ‏العائلة في المعرفة ‏بوصفه أولوية أساسية، ويحفظ ‏كرامتهم وسلامتهم النفسية.‏

‎وتم تشكيل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات ‏والمغيبين والمغيبات قسراً، بموجب القرار رقم /1806/ لعام ‌‏2025، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، ‏والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا ‏الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني، وجميعهم منخرطون ‏في العمل انطلاقاً من مبدأ العدالة والمحاسبة، ومنهم من فقد أبناءه ‏أو أفراداً من عائلته، ما يؤكد أنهم من أصحاب المصلحة المباشرة ‏في الوصول إلى الحقيقة‎.‎