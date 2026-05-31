لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمغيبين: نواصل الجهود ‏لكشف مصير جميع الأطفال المفقودين

دمشق-سانا
أكدت لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، أنها عملت من خلال أعضائها على التعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين، فيما يخص كشف مصير أطفال الدكتور عبد الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي.
وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها في التلغرام، إلى أنها مستمرة في التعاون ومتابعة جهودها للكشف عن مصير جميع الأطفال المفقودين، وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين، تحقيقاً للعدالة وصوناً للكرامة الإنسانية.
وتقدمت اللجنة بأحرّ التعازي إلى عائلة عبد الرحمن ياسين والدكتورة رانيا العباسي بوفاة أطفالهم، سائلةً الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في وقت سابق اليوم، عن توصلها إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي، حيث قامت قبل أي إعلان عام بإبلاغ أفراد من العائلة المعنيين بهذه النتائج، وفق بروتوكول إنساني ومهني يراعي حق العائلة في المعرفة بوصفه أولوية أساسية، ويحفظ كرامتهم وسلامتهم النفسية.
وتم تشكيل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، بموجب القرار رقم /1806/ لعام 2025، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني، وجميعهم منخرطون في العمل انطلاقاً من مبدأ العدالة والمحاسبة، ومنهم من فقد أبناءه أو أفراداً من عائلته، ما يؤكد أنهم من أصحاب المصلحة المباشرة في الوصول إلى الحقيقة.