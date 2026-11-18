دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي تاريخية وعميقة وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بعد التحرير، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة.
وخلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، اليوم الثلاثاء، أوضح رسلان أن العلاقات المصرفية والاقتصادية مع الدول الخارجية بدأت بالعودة تدريجياً عقب التحرير، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب لتلبية متطلبات تدفق رؤوس الأموال.
تخفيف القيود والشروط المفروضة
دعا رسلان المصارف الخارجية إلى تخفيف القيود والشروط المفروضة على التعامل مع سوريا، ولا سيما بعد رفع العقوبات وإزالة سوريا من القوائم الدولية، والتي كان آخرها رفع القيود المرتبطة بـ (SST) قبل نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، مبيناً أن سوريا لا تخضع اليوم لأي عقوبات وتتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن التقديرات الدولية تضع الحد الأدنى لاحتياجات إعادة الإعمار والبناء عند 200 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشمل مختلف القطاعات الحيوية والبنى التحتية وليس قطاع البناء فحسب، ما يعكس حجم الاحتياج الكبير والفرص الاستثمارية الواسعة في السوق السورية.
وأضاف: ما يُثار أحياناً بشأن وجود سوريا على “القائمة الرمادية” لم يكن عائقاً في السابق ولا يمثل عائقاً حالياً أمام تعامل المصارف الدولية، حيث تتعامل العديد من المصارف العالمية مع دول مدرجة على القائمة ذاتها، والمصارف السورية كانت ترتبط بعلاقات طبيعية مع مصارف أوروبية حتى عام 2012 رغم وجود قيود وقوائم سابقة.
الشفافية والوضوح والالتزام
أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن المؤسسات السورية تعمل وفق نهج جديد يقوم على الشفافية والوضوح والالتزام بمعايير الامتثال والحوكمة، مجدداً دعوته للمصارف والمؤسسات المالية الدولية لزيارة سوريا والاطلاع مباشرة على التطورات الجارية في القطاع المصرفي.
وأكد رسلان أن المصرف نفذ خطوات عملية ملموسة شملت استبدال العملة لتحسين إدارة السياسة النقدية، وإطلاق استراتيجية المصرف للأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها مؤسسياً، إلى جانب إعادة هيكلة المصرف إدارياً واستقطاب الكفاءات، ووضع خارطة طريق لتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن ضبط وتنظيم سوق الصرافة.
وأشار رسلان إلى أن هذه الجهود أثمرت عن منح أول ترخيص لمصرف عربي لدخول السوق السورية منذ 16 عاماً، وذلك لبنك الاتحاد الأردني لتأسيس مصرف سوري إسلامي سيباشر أعماله في القريب العاجل بالتعاون مع هيئة الاستثمار ومؤسسات الدولة المعنية، مؤكداً أن أبواب مصرف سوريا المركزي مفتوحة لتقديم التسهيلات والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالقطاعين المصرفي والمالي.
تعزيز التعاون المصرفي
وفي تصريح لـ سانا، أوضح رسلان أن المصرف اتخذ خلال الفترة الماضية خطوات متسارعة لتعزيز التعاون المصرفي، توّجت مؤخراً بزيارات ميدانية لعدد من المصارف الأوروبية، وعقد طاولة مستديرة واسعة في مدينة فرانكفورت الألمانية بمشاركة عدة مصارف أوروبية.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تطوير التعاون المصرفي وتفعيل شبكة العلاقات المشتركة بين المصارف السورية ونظيراتها الخارجية والأوروبية، موضحاً أن مشاركة المصرف ركزت على شرح المعوقات القائمة والعمل على معالجتها، بما يسهم في إعادة دمج المنظومة المصرفية السورية في شبكة النظام المالي والمصرفي الأوروبي.
وكان افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا في وقت سابق اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.