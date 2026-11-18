دمشق-سانا

‏ ‏

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان أن العلاقات بين سوريا ‌‏والاتحاد الأوروبي تاريخية وعميقة وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بعد التحرير، مشيراً ‌‏إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة.‏

‏ ‏

وخلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (‏SPCF‏)، المنعقد ‌‏في قصر المؤتمرات بدمشق، اليوم الثلاثاء، أوضح رسلان أن العلاقات المصرفية ‌‏والاقتصادية مع الدول الخارجية بدأت بالعودة تدريجياً عقب التحرير، إلا أنها لا تزال ‌‏دون المستوى المطلوب لتلبية متطلبات تدفق رؤوس الأموال.‏

تخفيف القيود والشروط المفروضة

دعا رسلان المصارف الخارجية إلى تخفيف القيود والشروط المفروضة على التعامل ‌‏مع سوريا، ولا سيما بعد رفع العقوبات وإزالة سوريا من القوائم الدولية، والتي كان ‌‏آخرها رفع القيود المرتبطة بـ (‏SST‏) قبل نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، مبيناً أن ‌‏سوريا لا تخضع اليوم لأي عقوبات وتتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف دول العالم.‏

‏ ‏

وأشار إلى أن التقديرات الدولية تضع الحد الأدنى لاحتياجات إعادة الإعمار والبناء ‌‏عند 200 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشمل مختلف القطاعات الحيوية والبنى ‌‏التحتية وليس قطاع البناء فحسب، ما يعكس حجم الاحتياج الكبير والفرص ‌‏الاستثمارية الواسعة في السوق السورية.‏

‏ ‏

وأضاف: ما يُثار أحياناً بشأن وجود سوريا على “القائمة الرمادية” لم يكن عائقاً في ‌‏السابق ولا يمثل عائقاً حالياً أمام تعامل المصارف الدولية، حيث تتعامل العديد من ‌‏المصارف العالمية مع دول مدرجة على القائمة ذاتها، والمصارف السورية كانت ‌‏ترتبط بعلاقات طبيعية مع مصارف أوروبية حتى عام 2012 رغم وجود قيود ‌‏وقوائم سابقة.‏

الشفافية والوضوح والالتزام

أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن المؤسسات السورية تعمل وفق نهج جديد ‌‏يقوم على الشفافية والوضوح والالتزام بمعايير الامتثال والحوكمة، مجدداً دعوته ‌‏للمصارف والمؤسسات المالية الدولية لزيارة سوريا والاطلاع مباشرة على التطورات ‌‏الجارية في القطاع المصرفي.‏

‏ ‏

وأكد رسلان أن المصرف نفذ خطوات عملية ملموسة شملت استبدال العملة لتحسين ‌‏إدارة السياسة النقدية، وإطلاق استراتيجية المصرف للأعوام الأربعة أو الخمسة ‌‏المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‌‏وتطبيقها مؤسسياً، إلى جانب إعادة هيكلة المصرف إدارياً واستقطاب الكفاءات، ‌‏ووضع خارطة طريق لتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل المصرف المركزي ‌‏والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن ضبط وتنظيم سوق الصرافة.‏

‏ ‏

وأشار رسلان إلى أن هذه الجهود أثمرت عن منح أول ترخيص لمصرف عربي ‌‏لدخول السوق السورية منذ 16 عاماً، وذلك لبنك الاتحاد الأردني لتأسيس مصرف ‌‏سوري إسلامي سيباشر أعماله في القريب العاجل بالتعاون مع هيئة الاستثمار ‌‏ومؤسسات الدولة المعنية، مؤكداً أن أبواب مصرف سوريا المركزي مفتوحة لتقديم ‌‏التسهيلات والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالقطاعين المصرفي والمالي.‏

تعزيز التعاون المصرفي

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رسلان أن المصرف اتخذ خلال الفترة الماضية خطوات ‌‏متسارعة لتعزيز التعاون المصرفي، توّجت مؤخراً بزيارات ميدانية لعدد من ‌‏المصارف الأوروبية، وعقد طاولة مستديرة واسعة في مدينة فرانكفورت الألمانية ‌‏بمشاركة عدة مصارف أوروبية.‏

‏ ‏

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تطوير التعاون المصرفي وتفعيل شبكة ‌‏العلاقات المشتركة بين المصارف السورية ونظيراتها الخارجية والأوروبية، موضحاً ‌‏أن مشاركة المصرف ركزت على شرح المعوقات القائمة والعمل على معالجتها، بما ‌‏يسهم في إعادة دمج المنظومة المصرفية السورية في شبكة النظام المالي والمصرفي ‌‏الأوروبي.‏

‏ ‏

وكان افتتح وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‌‏‌‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا في وقت سابق اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل ‌‏سوريا (‏SPCF‏)، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر ‌‏المؤتمرات ‏بدمشق.‏ ‏