دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضى جلخي، مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة رايلي إم. بارنز، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، وبمشاركة نائبه جيكوب ماك جي، وعدد من المسؤولين في الوزارة، آفاق التعاون المشترك ومجالات الدعم الممكنة لتعزيز الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين في سوريا.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، الجهود التي تبذلها الهيئة في البحث عن المفقودين وكشف مصيرهم وتحديد هوياتهم، إلى جانب التحديات المرتبطة بهذا الملف الإنساني والوطني، وسبل تطوير القدرات المؤسسية والفنية للهيئة.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك ومجالات الدعم الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي الهيئة الوطنية للمفقودين لتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعزيز الجهود المبذولة لمعالجة قضية المفقودين، بما يصون كرامتهم ويكفل حقوق عائلاتهم، وفي مقدمتها الحق في معرفة مصير أحبائهم.

وتأسست الهيئة الوطنية للمفقودين عام 2025 لمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً وجمع بياناتهم والتحقق منها، وأطلقت ‏مشاورات لإعداد مشروع قانون شؤون المفقودين، بالتوازي مع الاستجابة لبلاغات المقابر الجماعية، قبل إطلاق برنامج ‌‏”أثر” في 30 آب الماضي، لتسجيل بيانات المفقودين تمهيداً لبناء سجل وطني موحد ودعم البحث عن مصيرهم.‏