مرسوم بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد، المرسوم رقم (107) لعام 2026، القاضي بإعادة تشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.

ووفقاً للمرسوم، يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من المرسوم رقم (263) لعام 2025، لتصبح على النحو التالي:

رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك “رئيساً” وزير الاقتصاد والصناعة “عضواً” وزير المالية “عضواً” وزير الصحة “عضواً “ وزير الزراعة “عضواً” نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة “عضواً” نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة “عضواً “ نائب وزير المالية “عضواً” معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة “عضواً” المدير العام للجمارك “عضواً”

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في تشرين الثاني 2025 المرسوم رقم 263 الذي يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، على أن يتولى رئاستها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.