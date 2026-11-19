بكين-سانا

دعا قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) إلى تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات، وذلك في رؤية مشتركة تبنّوها اليوم الخميس خلال اجتماعهم في مدينة شنتشن الصينية.

وذكرت وكالة رويترز أن قادة المنتدى اعتمدوا بياناً مشتركاً بعنوان “رؤية قادة أبيك لعام 2026 في شنتشن” بدلاً من إصدار إعلان كما جرت العادة، ودعوا اقتصادات الدول الأعضاء إلى التصدي للمخاطر المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت وتسريب البيانات.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع أن الصين، الدولة المضيفة، اختارت تسمية البيان “رؤية”.

وتأتي هذه الرؤية في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي والتكنولوجيا، وسط مساعٍ لتعزيز التعاون بين اقتصادات المنطقة في مواجهة التهديدات الإلكترونية.

وكانت قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي ‏لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2026، انطلقت أمس الأربعاء في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ ‏جنوبي الصين، بمشاركة واسعة من قادة الاقتصادات الأعضاء وكبار المسؤولين ‏ورجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية.‏