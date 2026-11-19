الرياض-سانا‏

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الخميس، إلى العاصمة ‏السعودية الرياض.‏

‏ ‏وأفادت إدارة الإعلام بالوزارة في تصريح لـ سانا بأن الوزير الشيباني سيجري مباحثات ‏مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.‏