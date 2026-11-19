الشيباني يصل الرياض لإجراء مباحثات مع نظيره السعودي تاريخ النشر: 2026/11/19 5:14 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 6:22 مساءً الرياض-سانا وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض. وأفادت إدارة الإعلام بالوزارة في تصريح لـ سانا بأن الوزير الشيباني سيجري مباحثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. سوريا تشارك في اجتماع عالمي بالصين يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية الولايات المتحدة ترحب باتفاق سوريا والعراق على إعادة تأهيل خط نقل النفط كركوك–بانياس مجلس الشعب يدين القصف الأردني لمناطق بريف درعا ويعزي ذوي الضحايا الصين: ندعم سوريا في انتهاج سياسات شاملة لاستعادة الاستقرار والتنمية في البلاد مجلس الوزراء الأردني يوافق على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى مع سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسعد حسن الشيبانيالسعوديةفيصل بن فرحانوزير الخارجية السعوديوزير الخارجية السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار دوليتقارير القمة الأمريكية الروسية الصينية.. تقارب نووي لا ينهي صراعات النفوذ محلياتالرقةالمحافظات بدء استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين بالرقة بعد انقطاع لنحو 15 عاماً سوريا والعالم سوريا تنضم إلى المنظمة الإقليمية لمراقبة سلامة الطيران بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا