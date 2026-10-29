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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودع للبيع بالجملة بحمص

01 3 Copy ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودع للبيع بالجملة بحمص
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودع للبيع بالجملة -حمص -سانا

حمص-سانا‏

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، اليوم الخميس، كميات ‏كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد مستودعات البيع بالجملة في ‏المدينة، خلال جولاتها الرقابية الهادفة إلى ضمان سلامة المنتجات المتداولة في ‏الأسواق.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل لـ سانا، أن ‏المواد المضبوطة شملت حليب أطفال وأجباناً ومشروبات غازية وبسكويتاً وشعيرية ‏سريعة التحضير “أندومي”.‏

وأشار برغل إلى استمرار الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ‏والمستودعات، للتحقق من صلاحية المواد الغذائية والتزام الفعاليات التجارية بالأنظمة ‏والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.‏

ودعا المواطنين إلى التأكد من تواريخ صلاحية المواد الغذائية عند شرائها، والإبلاغ ‏عن المخالفات التموينية.‏

وتأتي هذه الضبوط في إطار الجولات الرقابية التي تنفذها مديرية التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك في حمص على الأسواق والفعاليات التجارية، للتأكد من صلاحية ‏المواد المعروضة ومطابقتها للمواصفات، والحد من تداول المواد منتهية الصلاحية أو ‏المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.‏

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