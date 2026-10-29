ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مستودع للبيع بالجملة بحمص

حمص-سانا
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، اليوم الخميس، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد مستودعات البيع بالجملة في المدينة، خلال جولاتها الرقابية الهادفة إلى ضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل لـ سانا، أن المواد المضبوطة شملت حليب أطفال وأجباناً ومشروبات غازية وبسكويتاً وشعيرية سريعة التحضير “أندومي”.
وأشار برغل إلى استمرار الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات، للتحقق من صلاحية المواد الغذائية والتزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا المواطنين إلى التأكد من تواريخ صلاحية المواد الغذائية عند شرائها، والإبلاغ عن المخالفات التموينية.
وتأتي هذه الضبوط في إطار الجولات الرقابية التي تنفذها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص على الأسواق والفعاليات التجارية، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة ومطابقتها للمواصفات، والحد من تداول المواد منتهية الصلاحية أو المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.