المنافذ والجمارك: استمرار حركة السفن خلال عطلة عيد الأضحى مع توقف إداري ليوم واحد

دمشق-سانا



أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استمرار عمليات استقبال وتسفير السفن في جميع المرافئ البحرية السورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفق البرامج التشغيلية المعتادة، حرصاً على ضمان انسيابية حركة النقل البحري وعدم تأثر الجداول الملاحية.



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الإثنين أن العمل الإداري والخدمي سيتوقف بشكل مؤقت خلال اليوم الأول من أيام العيد فقط، لإتاحة الفرصة للكوادر للاحتفال بالمناسبة، على أن تستمر العمليات البحرية والملاحية الأساسية دون أي انقطاع، بما يضمن استمرار حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ بصورة طبيعية.



وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في الـ 20 من الشهر الجاري ‏بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً ‏من يوم الثلاثاء الموافق لـ /2026/5/26/ حتى يوم السبت الواقع في الـ ‏2026/5/30 ضمناً.‏

