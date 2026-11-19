طوكيو-سانا



أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الخميس، عزم بلادها العمل على إقامة علاقات “بنّاءة ومستقرة” مع الصين، مؤكدةً أهمية مواصلة الحوار والتواصل بين البلدين، رغم استمرار الخلافات التي تشوب علاقاتهما.



ونقلت فرانس برس عن تاكايتشي قولها، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين: “نعتزم المضي قدماً وبشكل شامل في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية التي تحقق المنفعة المتبادلة، مع السعي إلى الحوار لحماية المصالح الوطنية لكلا الطرفين، وإقامة علاقة بنّاءة ومستقرة”.



وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ألمحت العام الماضي إلى احتمال تدخل طوكيو عسكرياً في حال اندلاع صراع حول تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعدّ الجزيرة جزءاً من أراضيها.

محادثات يابانية روسية

وفي سياق متصل، أجرت تاكايتشي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة، في أول لقاء مباشر بينهما منذ توليها منصبها، وسط تدهور العلاقات بين موسكو وطوكيو بسبب عدد من الملفات الخلافية.

وقالت تاكايتشي للصحفيين في مدينة شنتشن: إنها تحدثت مع بوتين لأكثر من 30 دقيقة، موضحةً أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على قنوات التواصل في مختلف المستويات، وأنهما خصصا الوقت الكافي لإجراء نقاش مستفيض حول القضية الراهنة المتعلقة باحتجاز مواطن ياباني، وكذلك حول المعاملة التي تتلقاها الشركات اليابانية.



ويأتي اللقاء بعد قرار الكرملين هذا الشهر مصادرة الأصول الروسية التابعة لشركة جابان توباكو إنترناشونال، وهو ما أثار احتجاج طوكيو.



وجرت المحادثات بعد يوم من تقديم اليابان احتجاجاً رسمياً إلى موسكو، على خلفية دخول طائرتين يُشتبه في أنهما روسيتان مجالها الجوي.



يذكر أن اليابان احتجت في آب الماضي على زيارة بوتين لجزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي، كما اعترضت على إعلان موسكو إجراء تجارب صاروخية قبالة إحدى الجزر المتنازع عليها، في تطورات تعكس استمرار التوتر بين البلدين رغم محاولات الإبقاء على قنوات الاتصال الدبلوماسية.