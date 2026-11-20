دمشق-سانا

أقام مجلس الشعب بالتعاون مع محافظة ريف دمشق فعالية بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة، تضمنت عقد جلسة في مبنى المجلس بدمشق، شارك في رئاستها وعضويتها عدد من أطفال المحافظة، منهم أبناء لشهداء الثورة السورية، في تجربة أتاحت لهم خوض محاكاة للعمل البرلماني، والمشاركة في مناقشة قضاياهم.

وناقش الأطفال خلال الجلسة التي شارك فيها رئيس المجلس عبد الحميد العواك، وأعضاء من مكتب المجلس، عدداً من القضايا التعليمية والتربوية والخدمية، إلى جانب قضايا تعنى بالطفولة، كما طرحوا مبادرات عدّة، منها توفير أطراف صناعية بشكل مجاني للأطفال ذوي الإعاقة، وتخصيص صفوف في الطابق الأرضي بالمدارس الدامجة.

العلم والأخلاق ركيزتان لبناء المستقبل

وأكد العواك في كلمة له، أن المجلس يعمل على تأسيس منظومة قوانين تتيح للأطفال مواصلة مسار العلم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مشدداً على أهمية الجمع بين العلم والأخلاق ومحاربة الجهل الذي يسهم في تدمير المجتمع.

وفي تصريح لـ سانا، لفت رئيس المجلس إلى أن مشاركة الأطفال في مؤسسات الدولة تعزز شعورهم بالانتماء إليها، وإلى أن هذه المشاركة تمثل الخطوة الأولى في بناء جيل يشعر بمسؤوليته تجاه مؤسساته ومجتمعه.

وقال العواك: هذه المشاركة ستبقى راسخة في ذاكرة الأطفال، ولا سيما أنهم في غالبيتهم من أبناء الشهداء، الذين ذكّرونا بتضحيات آبائهم، لافتاً إلى أن استضافتهم تحت قبة المجلس تهدف إلى إتاحة الفرصة أمامهم للتعرف إلى مؤسساتهم والمشاركة فيها ومنحهم الدافع إلى التقدم والمساهمة في بناء المجتمع.

ترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة في محافظة ريف دمشق علي العليوي الحسين في تصريح لـ سانا، أن المحافظة تعمل قدر الإمكان على تلبية مطالب أطفال ريف دمشق، بعد مرحلة سابقة شهدت تهميشاً للطفولة ولحقوق الطفل، وغياب الاستماع إلى آرائه وشكاواه حتى داخل المدارس.

​وأشار العليوي إلى أن المحافظة تسعى إلى ترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم وتشجيعهم على المطالبة بها والمشاركة في صنع القرار، ولا سيما تحت قبة المجلس، مبيناً أن العمل مستمر لتوفير البنية التحتية وتهيئة المدارس والجامعات بما يطور مهاراتهم وقدراتهم، ويزرع فيهم الأمل وبذرة المشاركة السياسية والتعليمية والثقافية، ليكونوا مبادرين ومساهمين في إعادة إعمار سوريا والارتقاء بها.

وعبّر عدد من الأطفال عن سعادتهم بهذه المشاركة، التي أتاحت لهم فرصة دخول مجلس الشعب والتعرّف عن قرب إلى عمله، وخوض تجربة محاكاة دور أعضائه والجلوس تحت قبته، مؤكدين أن هذه التجربة شكّلت فرصة مميزة للتعبير عن آرائهم وطرح مطالبهم وتطلعاتهم، والشعور بأن أصواتهم مسموعة وأن لهم دوراً في رسم مستقبل بلدهم.

ويُحتفل بيوم الطفل العالمي في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام، وهو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة عام 1954 لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم حول العالم، وتسليط الضوء على قضايا التعليم، والحماية من العنف، والرعاية الصحية.