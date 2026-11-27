الدوحة-سانا

حسم منتخبا البرازيل وأيرلندا تأهلهما رسمياً إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء تأهل المنتخب البرازيلي عقب فوزه المستحق على نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، فيما تجمّد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب أيرلندا على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الأيرلندي رصيده إلى 6 نقاط ليضمن بطاقة العبور الثانية عن المجموعة، في حين ودّع منتخبا تنزانيا وكوستاريكا منافسات البطولة بعد تساويهما برصيد نقطة واحدة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي.