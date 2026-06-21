محافظ السويداء يبحث مع مدير السورية للبريد تطوير الخدمات ودعم المتقاعدين وكبار السن

السويداء-سانا



ناقش محافظ السويداء مصطفى البكور مع مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، سبل تفعيل وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة في المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وتناول اللقاء، وفق ما ذكرت المؤسسة في صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، آليات دعم شريحة المتقاعدين في السويداء، ولا سيما كبار السن والمرضى الذين يواجهون صعوبات في الحركة، من خلال دراسة وتطبيق حلول مبتكرة وإجراءات عملية تسهّل حصولهم على الخدمات البريدية والمالية بكل يسر وسهولة.



وأكد الجانبان أهمية توفير المستلزمات التقنية واللوجستية اللازمة في البريد بالسويداء، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



ويأتي بحث تفعيل وتطوير الخدمات البريدية في محافظة السويداء، ضمن توجه حكومي لتعزيز حضور المؤسسات الخدمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في القطاعات التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية والمعاملات المالية والخدمية.