توزيع 400 سلة غذائية على العائلات في مخيم الرمدان للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة الضمير

صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة باب الهوى بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي
أجواء ماطرة تشهدها مدينة طرطوس جراء الأحوال الجوية السائدة
توثيق 60 ألف عقد ضمن دوائر السجل العقاري بريف دمشق خلال عام 2025
فعالية شعبية في قرية قرقس بمحافظة القنيطرة احتفالاً بذكرى تحرير سوريا
افتتاح مركز للدفاع المدني السوري في مدينة جيرود بمحافظة ريف دمشق
