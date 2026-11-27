متحف عائلي في دير ماما بحماة يوثق حكاية الحرير الطبيعي تاريخ النشر: 2026/11/27 8:38 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 8:38 مساءً كيف تحوّلت حرفة صناعة خيوط الحرير، التي توارثتها عائلة في قرية دير ماما بريف حماة، إلى متحف يوثق تاريخها وأدواتها ومراحل إنتاجها؟ تعرّفوا إلى قصة المتحف الوحيد من نوعه في سوريا. تحديث 5 آلاف مواصفة لتعزيز نفاذ المنتج السوري إلى الأسواق العالمية أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين حضور سوري في الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي عبر جناح وزارة الزراعة 160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحرير الطبيعي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول آخر الأخبار محليات عودة 27 عائلة من مخيمات الشمال إلى منازلها في التضامن والحجر الأسود بدمشق وريفها غير مصنف وزير الاتصالات: “ردع العدوان” فتحت للسوريين طريقاً ظنّه العالم مغلقاً إلى الأبد انفوغراف متحف عائلي في دير ماما بحماة يوثق حكاية الحرير الطبيعي