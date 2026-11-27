كيف تحوّلت حرفة صناعة خيوط الحرير، التي توارثتها عائلة في قرية دير ماما بريف حماة، إلى متحف يوثق تاريخها وأدواتها ومراحل إنتاجها؟ تعرّفوا إلى قصة المتحف الوحيد من نوعه في سوريا.