ميونخ- سانا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الجمعة تعرض لاعبه جمال ‏موسيالا لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وغيابه عن الملاعب حتى ‏إشعار آخر.‏

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن الفحوص الطبية التي خضع لها ‏اللاعب أكدت تعرضه للإصابة، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.‏

وذكرت وكالة رويترز أن موسيالا عاد مؤخراً إلى المشاركة مع الفريق ‏بعد غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها في أيلول ‏الماضي، وشارك بديلاً في مباراتي كولن ضمن الدوري الألماني وليل ‏الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، قبل تعرضه للإصابة الجديدة.‏

وخاض موسيالا ست مباريات مع بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات ‏خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.‏