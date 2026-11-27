ميونخ- سانا
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الجمعة تعرض لاعبه جمال موسيالا لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وغيابه عن الملاعب حتى إشعار آخر.
وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت تعرضه للإصابة، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.
وذكرت وكالة رويترز أن موسيالا عاد مؤخراً إلى المشاركة مع الفريق بعد غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها في أيلول الماضي، وشارك بديلاً في مباراتي كولن ضمن الدوري الألماني وليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، قبل تعرضه للإصابة الجديدة.
وخاض موسيالا ست مباريات مع بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.