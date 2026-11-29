برن-سانا

قد تحمل طريقة حديث الإنسان واختياره الكلمات مؤشرات على التغيرات التي تطرأ على قدراته المعرفية مع التقدم في العمر، إذ كشفت دراسة علمية حديثة أن تحليل الكلام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يساعد في رصد علامات مبكرة للتراجع المعرفي.

وذكر موقع «ساينس أليرت» المتخصص في الأخبار العلمية اليوم الأحد، أن باحثين من جامعة زيورخ السويسرية أجروا دراسة شملت 1003 أشخاص من كبار السن، بهدف تقييم إمكانية الاستفادة من تحليل التسجيلات الصوتية في قياس القدرات المعرفية، ونُشرت نتائجها في مجلة «إن بي جيه للطب الرقمي»، وأظهرت النتائج أن تنوع المفردات ودقة استخدامها من أبرز الخصائص المرتبطة بمستوى الأداء المعرفي.

وأوضح الباحثون أن تحليل الكلام يعتمد على مجموعة من المؤشرات، تشمل سرعة الحديث، ومدة التوقف بين الكلمات والجمل، ومدى تنوع المفردات المستخدمة، مبينين أن الجمع بين هذه الخصائص يحسّن القدرة على رصد التراجع المعرفي، ويجعل تحليل التسجيلات الصوتية وسيلة واعدة ومنخفضة التكلفة لمتابعة التغيرات في القدرات الذهنية.

وتشير دراسات سابقة إلى أن المصابين بمرض الزهايمر يميلون إلى استخدام مفردات أقل تنوعاً، ويواجهون صعوبة في استحضار الكلمات المناسبة، مع زيادة فترات التوقف أثناء الحديث، كما ربطت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2024 بين بطء الكلام وارتفاع مستويات بروتين تاو المرتبط بالمرض.

وتعزز هذه النتائج الاهتمام باستخدام تقنيات تحليل الكلام والذكاء الاصطناعي في متابعة صحة الدماغ، واستكشاف وسائل مساعدة على رصد التغيرات المعرفية في مراحل مبكرة.