برلين-سانا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد تعرض لاعبه النمساوي، كونراد لايمر، لإصابة في الكاحل الأيمن تستدعي التدخل الجراحي، عقب مشاركته في مواجهة هامبورغ التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس السبت.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن لايمر تعرض لإصابة في أحد أوتار الكاحل الأيمن، وسيخضع لعملية جراحية، ليغيب عن الملاعب في الفترة المقبلة، دون تحديد موعد رسمي لعودته إلى المباريات.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن فترة غياب اللاعب قد تصل إلى 3 أشهر، وهو ما يعني غيابه عن جزء كبير من الموسم، في حال تأكد هذا التقدير.

وكان لايمر شارك بديلاً في الدقيقة 52 أمام هامبورغ، قبل أن يغادر الملعب مصاباً في الدقيقة 87.