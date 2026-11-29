سيئول-سانا

حدد باحثون كوريون منطقة في الدماغ ترتبط بزيادة الحساسية للمس والحرارة لدى المصابين بالتوحد، في اكتشاف يساعد على فهم الآليات العصبية الكامنة وراء هذه الاستجابات، وقد يمهد الطريق أمام تطوير أساليب علاجية أكثر دقة مستقبلاً.

وذكر موقع صحيفة «سيغيه إلبو» الكورية الجنوبية أمس السبت، أن الدراسة التي أجراها علماء من معهد العلوم الأساسية والمعهد الكوري الجنوبي المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، ونُشرت في مجلة «الطب النفسي الجزيئي»، كشفت ارتباط زيادة نشاط الخلايا العصبية في منطقة القشرة الحزامية الأمامية بارتفاع الحساسية للمس والحرارة، وتؤدي هذه المنطقة دوراً في معالجة الجانب العاطفي للألم، وأُجريت التجارب باستخدام نموذج بحثي يحمل تغيراً في جين «ADNP» المرتبط بالتوحد.

وأوضح الباحثون أن استهداف مجموعات محددة من الخلايا العصبية في هذه المنطقة أسهم في تخفيف الحساسية للمس والحرارة وتقليل الاستجابات الدفاعية، في حين أدى خفض نشاط الخلايا العصبية في المنطقة بصورة عامة إلى نتائج مختلفة، ما يشير إلى أهمية استهداف مجموعات عصبية محددة بدلاً من تثبيط نشاط المنطقة بأكملها.

وتسلط النتائج الضوء على دور الدوائر العصبية في الدماغ في تنظيم الاستجابات الحسية المرتبطة بالتوحد، وقد تساعد على توجيه أبحاث مستقبلية نحو تطوير تدخلات علاجية أكثر دقة، مع الإشارة إلى أن النتائج لا تزال في المرحلة البحثية ولم يثبت تطبيقها علاجياً لدى البشر.

والتوحد اضطراب نمائي عصبي يؤثر في طريقة تواصل الشخص وتفاعله مع الآخرين، وفي أنماط سلوكه واهتماماته، وقد يترافق لدى بعض المصابين مع حساسية زائدة أو منخفضة تجاه الأصوات والضوء واللمس، وتختلف خصائصه ودرجات تأثيره من شخص إلى آخر.