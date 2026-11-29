برلين-سانا

طوّر باحثون ألمان منصة رقمية تتيح تحويل تدوينات موسيقية تاريخية تعود إلى القرن السادس عشر إلى نوتات حديثة، في خطوة تسهّل قراءة المقطوعات القديمة وتعلّمها وإعادة أدائها.

وذكر موقع قسم دراسات العصور الوسطى في جامعة بايرويت الألمانية، في تقرير نشره في الـ 26 من تشرين الثاني الجاري، أن باحثين من الجامعة، بالتعاون مع متخصصين في علم الموسيقا المعلوماتية الموسيقية والأدب الألماني في العصور الوسطى والأداء التاريخي، طوروا منصة «إي لاوتِه»، وأتاحوا من خلالها نسخة رقمية من تدوينات آلة العود الألمانية العائدة إلى القرن السادس عشر، بعد فهرستها وإعادة إنتاجها.

وتعتمد المنصة على تقنيات التعرف الضوئي على الحروف والذكاء الاصطناعي لتحويل التدوينات الموسيقية القديمة تلقائياً إلى صيغ حديثة، كما تتيح الاطلاع على كلمات الأغاني ومصادرها، والاستماع إلى تسجيلات للمقطوعات أداها موسيقيون محترفون.

وأوضحت كوردولا كروبيك، المتخصصة في الأدب الألماني في العصور الوسطى بجامعة بايرويت، أن الفريق يعتزم توسيع محتوى المنصة وإجراء دراسات حول السياق التاريخي لهذه الموسيقا، مشيرة إلى حصول المشروع على تمويل يقارب ثلاثة ملايين يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكان عازفو العود يستخدمون هذه التدوينات منذ القرن السادس عشر لتحديد مواضع الضغط على الأوتار وتعلّم المقطوعات وحفظها، قبل أن يتراجع استخدامها مع انتشار آلات موسيقية أخرى، فيما لا تزال مخطوطاتها وكتبها التعليمية محفوظة في مكتبات أوروبية مختلفة.