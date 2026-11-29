برلين-سانا



تعادل فرايبورغ مع ضيفه لايبزيغ بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وافتتح إيغور ماتانوفيتش التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة 11، قبل أن يعزز ماكسيميليانو أيغيستين تقدم أصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني، قلّص كريستوفر نكونكو الفرق للايبزيغ من ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يدرك كريستوف باومغارتنر التعادل في الدقيقة 90+3، ليحرم فرايبورغ من حصد النقاط الثلاث وانتزاع صدارة الدوري مؤقتاً.



وبهذه النتيجة، رفع فرايبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع لايبزيغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع.