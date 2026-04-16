اكتشاف شبكات مائية عمرها 4 آلاف عام في الصين

بكين-سانا

كشفت أعمال تنقيب أثرية في مقاطعة خنان شرق الصين عن نظام متطور من قنوات المياه الاصطناعية يعود إلى نحو 4 آلاف عام، في اكتشاف جديد يسلط الضوء على مستوى التخطيط الحضري والهندسي في بدايات الحضارة الصينية خلال عهد أسرة شيا (2070 – 1600 قبل الميلاد).

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن باحثين من معهد التراث الثقافي وعلم الآثار في مقاطعة خنان أوضحوا خلال الأسبوع الماضي، أن الموقع المعروف باسم “وانغتشنغقانغ” في مدينة دينغفنغ يضم شبكة معقدة من الخنادق والقنوات التي صممت لتصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي بعيداً عن المناطق السكنية وورشات العمل، بما يعكس نظاماً تخطيطياً دقيقاً ومنظماً.

وبيّن القائمون على التنقيب أنه تم تحديد خندقين رئيسيين يعودان إلى بدايات عهد أسرة شيا، يبلغ عرض كل منهما نحو 3 أمتار وطول يتجاوز 120 متراً، ويرتبطان بخندق أكبر يصل عرضه إلى نحو 10 أمتار، لتشكيل منظومة متكاملة لإدارة المياه وتقسيم الفضاء العمراني.

وأضاف الباحثون: إن القنوات الأصغر، التي يتراوح عرضها بين 0.3 ومتر واحد، كانت مرتبطة بالمباني والأفران، ما ساعد على تصريف المياه بسرعة والحفاظ على بيئة معيشية جافة، في دلالة على تطور واضح في تقنيات البناء آنذاك.

وأشار المشرفون على أعمال التنقيب إلى أن حجم الأعمال الترابية وتنظيم هذه الشبكة المعقدة يعكسان وجود قدرات مؤسسية وتنظيمية متقدمة في تلك المرحلة المبكرة، ما يقدم دليلاً إضافياً على تطور البنى الاجتماعية في بدايات تشكل الدولة في الصين.

وتتواصل أعمال البحث في الموقع، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحياة الحضرية في تلك الحقبة التاريخية.