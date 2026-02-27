غوغل تختبر دمج أداة توليد الصور “نانو بانانا” في خرائطها

غوغل تختبر دمج أداة توليد الصور "نانو بانانا" في خرائطها

واشنطن-سانا

تعمل شركة “غوغل” على خطوة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر التحضير لدمج أداة توليد الصور “نانو بانانا” داخل تطبيق “خرائط غوغل”، في توجه يعكس سعي الشركة إلى تعزيز تطبيقاتها الأساسية بقدرات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع gsmarena المتخصص في أخبار التقنية، أنه تم رصد سلاسل برمجية في أحدث إصدار من تطبيق “خرائط غوغل”، تشير إلى تهيئة البنية التقنية اللازمة لدمج الأداة، ما يدل على أن إطلاق الميزة قد يكون قريباً.

وتقوم الفكرة على الاستفادة من صور المواقع المتاحة عبر خدمة “ستريت فيو”، بحيث يتمكن المستخدم من توليد صور مستوحاة من أماكن حقيقية، مع إمكانية إعادة تصميمها أو منحها طابعاً فنياً مختلفاً استناداً إلى أوامر نصية يحددها.

وبذلك يمكن تحويل مشهد واقعي إلى صورة بأسلوب كرتوني أو فني أو حتى تصور مستقبلي، مباشرة من داخل تطبيق الخرائط، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لاستخدامات إبداعية جديدة، في حين تثار تساؤلات حول مدى اعتماد المستخدمين عليها في الاستخدام اليومي للتطبيق.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوسع من “غوغل” لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها المختلفة، بما في ذلك التطبيقات التي لم تكن تقليديا مرتبطة بالأدوات الإبداعية.

