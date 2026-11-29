عدن-سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد، ضبط 38 خلية مرتبطة بميليشيا الحوثي خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تستهدف أمن المحافظات المحررة واستقرارها.

وأوضح مدير عام إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الوزارة، العميد هيثم الجرادي، وفق ما أورده الموقع الرسمي للوزارة، أن التحقيقات مع عناصر الخلايا كشفت تلقيهم تدريبات متخصصة على أيدي خبراء إيرانيين وآخرين من ميليشيا حزب الله اللبناني، في محافظة صعدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومحافظات أخرى، إضافة إلى إيران وجنوب لبنان وسوريا.

وبيّن الجرادي أن المخططات شملت تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير تستهدف قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات سياسية ومنشآت مدنية حيوية، ورصد تحركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومراقبة المنشآت الحيوية وجمع المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن أنشطة تجسسية وتخريبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والاضطرابات وتأجيج النزاعات المجتمعية والمناطقية.

وأشار الجرادي إلى أن ميليشيا الحوثي سخّرت إمكانات مالية ولوجستية وتقنية كبيرة لدعم تلك الخلايا، ووظّفت مختلف وسائل الاتصالات وشبكات الإنترنت والتقنيات الحديثة في أنشطتها، منوهاً بالدور السعودي في دعم الأجهزة الأمنية اليمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها لمكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت في الـ 25 من تشرين الأول الماضي ضبط خلية إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي تضم 13 عنصراً، إلى جانب شاحنة محمّلة بكميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة الشديدة الانفجار والقذائف المتنوعة، جرى تهريبها بحراً إلى ساحل مديرية رضوم.

وفي الـ 12 من الشهر ذاته، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط عدد من الخلايا التابعة للحوثيين خلال أيلول الماضي، كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية في عدن ومحافظتي لحج وأبين، فضلاً عن استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد واللوجستيات.