

الرقة-سانا



أقامت منظمة «عكاز» لذوي الإعاقة، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في الرقة، اليوم الأحد، فعالية مجتمعية احتفاءً بعيد التحرير، بمشاركة 40 طفلاً، بينهم 30 طفلاً من ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز اندماجهم في المجتمع وإشراكهم في المناسبات الوطنية.



وتضمنت الفعالية فقرات ترفيهية وفنية، هدفت إلى إدخال الفرح إلى نفوس الأطفال، وتعزيز التواصل بينهم، والتأكيد على حق الأطفال ذوي الإعاقة في المشاركة بالأنشطة المجتمعية والحصول على الرعاية والفرص التعليمية المناسبة.

وأكد مسؤول دائرة العلاقات العامة في مديرية الأمن الداخلي بالرقة موسى الخلف، في تصريح لمراسل سانا، أهمية الفعالية وأبعادها الإنسانية والاجتماعية، مشيراً إلى أن مشاركة الأطفال من ذوي الإعاقة مع أقرانهم تتيح لهم الشعور بالاهتمام والتقدير، وتعزز حضورهم وحقهم في الاندماج بالمجتمع.



وشدد الخلف على ضرورة إيلاء الأطفال ذوي الإعاقة الرعاية والاهتمام اللازمين، وتلبية احتياجاتهم وضمان حقوقهم، ولا سيما في مجالي التعليم والمشاركة المجتمعية، بما يساعدهم على تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، داعياً المنظمات المحلية والدولية إلى مضاعفة جهودها لدعم هذه الفئة، بما في ذلك العمل على إحداث مدارس متخصصة ومهيأة تستجيب لاحتياجاتها وتوفر تعليماً ملائماً وشاملاً.

من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة «عكاز» في الرقة ديمة جوهر أن تنظيم الفعالية يأتي انطلاقاً من الحرص على إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة المجتمعية، وتعزيز شعورهم بأنهم جزء أساسي من المجتمع، لافتةً إلى أن المنظمة تعتزم إطلاق مبادرات وأنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم هذه الفئة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.



وأكدت جوهر أهمية التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات المجتمعية لتنفيذ مبادرات تسهم في تحسين واقع الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير بيئة أكثر دعماً لاحتياجاتهم.



وتندرج الفعالية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ حق الأطفال ذوي الإعاقة في المشاركة بالأنشطة العامة، وتسليط الضوء على أهمية تطوير خدمات الرعاية والتعليم المقدمة لهم.



وكانت منظمة «عكاز» أطلقت خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع منظمة «نساء للسلام»، حملة بعنوان «العمل حقي»، بهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص.