عواصم-سانا

طور باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، بالتعاون مع باحثين من جامعتي آرهوس الدنماركية وولاية بنسلفانيا الأمريكية، مستشعراً ذكياً صغيراً يحمل اسم «InvisiSpeech»، يُثبت داخل الفم بالقرب من أحد الأضراس.

ويتيح الجهاز التعرف إلى الكلمات التي يشكلها المستخدم بلسانه دون إصدار صوت أو تحريك الشفتين، بدقة تصل إلى 90 بالمئة، ما قد يوفر وسيلة جديدة للتواصل الخاص مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وذكر تقرير نشره موقع «TechXplore» العلمي أول أمس، أن الجهاز طوره فريق بحثي في مختبر الاستشعار والتفاعل والإدراك (SIPLAB)، بإشراف كريستيان هولز، أستاذ علوم الحاسوب في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، ويعتمد على مستشعر يلتقط الاهتزازات الدقيقة الناتجة عن حركة اللسان أثناء تشكيل الكلمات، ثم ينقل البيانات لاسلكياً إلى هاتف ذكي لتحليلها باستخدام نموذج للذكاء الاصطناعي والتعرف إلى الكلام الصامت.

ويتكون الجهاز من غلاف صغير يضم مستشعراً وبطارية ومكونات إلكترونية لنقل البيانات، ويمكن تثبيته وإزالته بسهولة دون تدخل جراحي، إذ يستقر بين الضرس الخلفي والخد، ما يجعله غير ظاهر أثناء الاستخدام.

وتختلف هذه التقنية عن واجهات الدماغ والحاسوب، لأنها لا تعتمد على قراءة الإشارات العصبية، بل ترصد الاهتزازات داخل الفم الناتجة عن تحريك اللسان لتشكيل الكلمات دون صوت، وهو ما يتيح استخدامها دون تأثر كبير بالضوضاء المحيطة.

وفي اختبارات شملت 15 شخصاً، تمكن النظام من التعرف بدقة بلغت نحو 90 بالمئة إلى 50 أمراً باللغة الإنكليزية جرى تحديدها مسبقاً، وذلك بعد معايرة سريعة لكل مستخدم، كما أظهرت النتائج أن الضوضاء المحيطة لم تؤثر بصورة ملحوظة في أدائه.

واختبر الباحثون الجهاز في تنفيذ أوامر تشغيل الأجهزة وإيقافها، واسترجاع المعلومات أثناء الاجتماعات وعرضها على الهاتف الذكي، إضافة إلى ترجمة محتوى بلغات أجنبية بالاستعانة بنظارات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى التحدث بصوت مسموع.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تتيح التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة خاصة في الأماكن العامة ووسائل النقل، من خلال طرح الأسئلة بصمت وتلقي الإجابات عبر سماعات الأذن، دون أن يسمع المحيطون بالمستخدم المحادثة.

ونُشرت نتائج البحث ضمن وقائع الندوة السنوية التاسعة والثلاثين لجمعية الحوسبة الآلية حول برامج وتقنيات واجهات المستخدم، بينما يعمل الفريق على تطوير الجهاز لتحسين قدرته على التعرف إلى الجمل الطويلة والمعقدة، واختبار كفاءته أثناء المشي والحركة، تمهيداً لتطويره للاستخدام اليومي.