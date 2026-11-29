الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد تنفيذ رد عسكري على استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيانين منفصلين عبر منصة ‌”إكس”: “نقوم برد عسكري على استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية”.

كما طلب المالكي “من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى، كما هو موضح في خريطة الموقع، حرصاً على سلامتهم”.

وأعلن التحالف، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، استخدمت في اعتداء استهدف منطقة جازان جنوب غرب السعودية.