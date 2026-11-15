تقنية جديدة لاستخلاص مواد معقمة من الطحالب البحرية

موسكو-سانا

طور علماء روس تقنية جديدة لاستخلاص مواد فعالة من الطحالب البنية في المنطقة القطبية الشمالية، تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يفتح المجال أمام استخدامها في إنتاج مطهرات طبية ودوائية وزراعية، بوصفها بديلاً للمنتجات الكيميائية المستوردة.

وذكر الموقع العلمي الروسي «rusamara» أمس الأول، أن فريقاً من الباحثين في الجامعة الفيدرالية الشمالية القطبية، ابتكر هذه التقنية، موضحاً أن الطحالب البنية غنية بالفيتامينات والأحماض الأمينية، إلا أن استخلاص مركباتها الفعالة بالطرق التقليدية يستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب استخدام مواد كيميائية قد تضر بالبيئة، ما يحد من إمكانية إنتاجها على نطاق واسع.

وبيّن الباحثون أن التقنية الجديدة تعتمد على الموجات فوق الصوتية لتفكيك خلايا الطحالب، باستخدام محلول من الكحول الطبي، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية الاستخلاص وتقليل زمن الإنتاج بمعدل يتراوح بين أربع وخمس مرات مقارنة بالطرق التقليدية.

وأظهرت الاختبارات المخبرية أن المسحوق الناتج عن العملية قابل للذوبان، ويتمتع بفاعلية عالية في مكافحة أنواع متعددة من البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض، ما يجعله مادة واعدة للاستخدام في تصنيع منتجات التعقيم.

وتشكل الطحالب البحرية أحد الموارد الطبيعية المتجددة التي تحظى باهتمام متزايد في الأبحاث العلمية، لما توفره من مركبات حيوية يمكن الاستفادة منها في تطوير منتجات صحية ودوائية أكثر ملاءمة للبيئة.