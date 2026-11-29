بلفاست-سانا

طرح باحثون من جامعة كوينز بلفاست في أيرلندا الشمالية، أفكاراً لتطوير منتجات غذائية نباتية تعتمد على محاصيل محلية، من بينها بديل نباتي للتونة ورقائق مصنوعة من البازلاء، بهدف تنويع مصادر البروتين وتقليل الاعتماد على المنتجات الحيوانية، ودعم استدامة الأنظمة الغذائية.

وذكر الباحثون توني بنسون وآن نوجنت ومويرا دين، وفقاً لما أورده موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أول أمس، أن هذه الأفكار جاءت في إطار مشروع «بروتين-1» (Protein-1)، الذي يسعى إلى تنويع إنتاج البروتين النباتي واستهلاكه، مع مراعاة أذواق المستهلكين واحتياجاتهم الغذائية.

وأوضح الباحثون أنهم نظموا خمس ورشات عمل بمشاركة 38 مستهلكاً، ناقشوا خلالها إمكانية إنتاج أغذية ومشروبات تعتمد على محاصيل بروتينية قابلة للزراعة محلياً، مثل البازلاء والشوفان والشعير والقمح وخبز الجاودار، بدلاً من الاعتماد على محاصيل مستوردة كفول الصويا.

وأسفرت المناقشات عن أفكار متعددة، أبرزها منتج نباتي بديل للتونة يحمل اسم «تونا»، ويعتمد على بروتين القمح والبازلاء، إضافةً إلى رقائق البازلاء والبصل، ومعكرونة مصنوعة من القمح والشعير.

ولفت الباحثون إلى أن البازلاء حظيت باهتمام المشاركين، لكن خبراء من القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية أشاروا إلى تحديات تتعلق بمذاقها ولونها القويين، اللذين قد يؤثران في تقبل المستهلكين للمنتجات المصنوعة منها، فضلاً عن أن تحسين خصائصها قد يتطلب مزيداً من المعالجة، ما يثير تساؤلات حول تصنيفها ضمن الأغذية فائقة المعالجة.

وبيّن الباحثون أن المستهلكين يميلون إلى المنتجات النباتية التي تشبه الأطعمة المألوفة لديهم، مثل المعكرونة، ما يشير إلى أن تقديم مصادر البروتين الجديدة ضمن أشكال غذائية معروفة، قد يسهم في تعزيز تقبلها.

وأشاروا إلى أن منشأ الغذاء ومكان إنتاجه يؤثران أيضاً في تقييم المستهلكين لاستدامته، إذ أبدى المشاركون تفضيلاً للمنتجات المحلية، الأمر الذي دفع القائمين على المشروع إلى تطوير منصة رقمية تتيح تتبع المنتجات الغذائية والتعرف إلى مصدرها ومراحل إنتاجها وأثرها البيئي عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على العبوة.

وأكد الباحثون أن مشروع «بروتين-1-2» اللاحق سيركز على تطوير منتجات نباتية من محاصيل محلية مستدامة، مع الحد من عمليات المعالجة، بما ينسجم مع تفضيلات المستهلكين، ويدعم تنويع الخيارات الغذائية.