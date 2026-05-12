ثالث عملية ناجحة لجهاز الرؤية الاصطناعية في أمريكا

أعلن باحثون في الولايات المتحدة عن إجراء ثالث عملية ناجحة لزرع جهاز ‏لاسلكي داخل الدماغ، يهدف إلى منح المكفوفين القدرة على “الرؤية الاصطناعية”.‏

وأفادت مجلة “الهندسة والتقنية” البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن العملية أجريت في ‏المركز الطبي بجامعة “راش” الأمريكية، ضمن دراسة سريرية مستمرة لاختبار ‏نظام يُعرف بـ “الأطراف الاصطناعية البصرية داخل القشرة الدماغية”، وهو ‏جهاز لا يعتمد على العين أو العصب البصري، بل يتجاوزهما ليحفز القشرة ‏البصرية في الدماغ مباشرة.‏

ويعمل النظام عبر محفزات لاسلكية صغيرة تزرع في الدماغ، يحتوي كل منها ‏على أقطاب كهربائية ترسل نبضات دقيقة تساعد على تكوين أنماط من الرؤية ‏الاصطناعية، وخلال العملية الأخيرة، زرع الباحثون 34 محفزاً تضم 544 قطباً ‏كهربائياً لدى مشارك فاقد للبصر، بهدف تطوير قدرة الدماغ على تحويل الإشارات ‏إلى إدراك بصري قابل للاستخدام.‏

وقال الدكتور سيبهر ساني، الجراح الذي أجرى العملية: “إن نجاح ثالث عملية ‏زرع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاج لفقدان البصر الشديد، وتكرار النجاح ‏يعزز موثوقية التقنية وإمكانية تطبيقها مستقبلاً”.‏

يشار إلى أن المشاركين يخضعون حالياً لفترة تعاف تمتد أربعة أسابيع، قبل بدء ‏جلسات تدريبية في مركز “هيلتون لأبحاث الأطراف الاصطناعية” التابع لمؤسسة ‌‏”شيكاغو لايتهاوس”، وتستمر متابعة المشاركين بين عام وثلاثة أعوام لتقييم سلامة ‏الجهاز وكفاءته، مع مواصلة تجنيد متطوعين جدد ممن فقدوا بصرهم بعد أن كانوا ‏يتمتعون برؤية طبيعية سابقاً.‏