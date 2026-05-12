ثالث عملية ناجحة لجهاز الرؤية الاصطناعية في أمريكا

نيويورك-سانا
أعلن باحثون في الولايات المتحدة عن إجراء ثالث عملية ناجحة لزرع جهاز لاسلكي داخل الدماغ، يهدف إلى منح المكفوفين القدرة على “الرؤية الاصطناعية”.
وأفادت مجلة “الهندسة والتقنية” البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن العملية أجريت في المركز الطبي بجامعة “راش” الأمريكية، ضمن دراسة سريرية مستمرة لاختبار نظام يُعرف بـ “الأطراف الاصطناعية البصرية داخل القشرة الدماغية”، وهو جهاز لا يعتمد على العين أو العصب البصري، بل يتجاوزهما ليحفز القشرة البصرية في الدماغ مباشرة.
ويعمل النظام عبر محفزات لاسلكية صغيرة تزرع في الدماغ، يحتوي كل منها على أقطاب كهربائية ترسل نبضات دقيقة تساعد على تكوين أنماط من الرؤية الاصطناعية، وخلال العملية الأخيرة، زرع الباحثون 34 محفزاً تضم 544 قطباً كهربائياً لدى مشارك فاقد للبصر، بهدف تطوير قدرة الدماغ على تحويل الإشارات إلى إدراك بصري قابل للاستخدام.
وقال الدكتور سيبهر ساني، الجراح الذي أجرى العملية: “إن نجاح ثالث عملية زرع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاج لفقدان البصر الشديد، وتكرار النجاح يعزز موثوقية التقنية وإمكانية تطبيقها مستقبلاً”.
يشار إلى أن المشاركين يخضعون حالياً لفترة تعاف تمتد أربعة أسابيع، قبل بدء جلسات تدريبية في مركز “هيلتون لأبحاث الأطراف الاصطناعية” التابع لمؤسسة ”شيكاغو لايتهاوس”، وتستمر متابعة المشاركين بين عام وثلاثة أعوام لتقييم سلامة الجهاز وكفاءته، مع مواصلة تجنيد متطوعين جدد ممن فقدوا بصرهم بعد أن كانوا يتمتعون برؤية طبيعية سابقاً.