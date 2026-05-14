مفاجأة في روضة أطفال ألمانية: طفل يعثر على كنز ثمين مدفون

برلين-سانا

عثر طفل أثناء اللعب في ساحة إحدى رياض الأطفال في العاصمة الألمانية برلين على مقتنيات ثمينة مدفونة في الأرض، في واقعة أثارت تساؤلات حول مصدر هذه الأموال والمجوهرات، وما إذا كانت مسروقة أو تعود إلى “كنز” مدفون.

وذكرت وكالة DPA الألمانية أمس الأربعاء، نقلاً عن الشرطة، أن ما تم العثور عليه شمل عملات فضية ومجوهرات ذهبية وساعات فاخرة، إضافة إلى مبلغ نقدي يقدر بنحو 6000 يورو، كانت مخبأة في الأرض وتحت شجيرات قريبة من ساحة اللعب.

وأوضحت الشرطة أن الطاقم الإداري في الروضة أبلغ الجهات المختصة فوراً، لتباشر فرق التحقيق فحص الموقع، حيث عُثر أيضاً على سبيكة ذهبية، فيما لم تُسجل حتى الآن بلاغات مؤكدة تفيد بسرقة هذه المقتنيات.

وتواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كانت هذه المقتنيات ناتجة عن جريمة سابقة أو أنها أموال مخبأة منذ فترة طويلة، في وقت لا تزال فيه هوية مالكها مجهولة حتى الآن.