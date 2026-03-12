أغنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي تثير جدلاً في هوليوود

واشنطن-سانا

أثارت أغنية جديدة أُنتجت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، جدلاً في أوساط صناعة الترفيه في هوليوود، بعد إطلاقها من قبل شخصية رقمية افتراضية، ما أعاد النقاش حول دور هذه التقنيات في مجالات الفن والإبداع.

وذكر موقع The Wrap الإخباري الأمريكي المتخصص في أخبار صناعة الترفيه، أن شركة الإنتاج Particle6 كشفت العام الماضي عن الممثلة الافتراضية Tilly Norwood المصممة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، قبل أن تطلق لها فيديو موسيقياً بعنوان Take the Lead، وهو عمل واجه انتقادات من بعض المتابعين بسبب كلماته وأسلوبه الموسيقي.

وتتناول الأغنية انتقادات البشر للشخصية الرقمية وكونها نتاجاً للذكاء الاصطناعي، وهو طرح، اعتبره بعض النقاد، صعب التعاطف معه، في حين بدأت الأعمال الموسيقية المنتجة بهذه التقنيات بالظهور تدريجياً، حيث تمكنت شخصيات رقمية أخرى مثل Xania Monet من دخول قوائم Billboard لموسيقا R&B.

ويرى منتقدون أن مثل هذه الأعمال تعتمد غالباً على نماذج مدرَّبة على أعمال فنانين حقيقيين، ما أثار مخاوف داخل صناعة الترفيه من تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الفنانين والإبداع البشري.