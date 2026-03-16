ناسا تستعد لإطلاق مهمة “أرتميس 2” المأهولة إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن مهمتها المأهولة إلى القمر “أرتميس 2” قد تنطلق مطلع شهر نيسان المقبل، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها البرنامج، نتيجة عقبات تقنية.

وذكرت شبكة سكاي نيوز عن المسؤولة في وكالة ناسا لوري غليز قولها: “إن الوكالة تعمل على تنفيذ الإطلاق في أقرب وقت ممكن اعتباراً من الأول من نيسان”، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تواصل استعداداتها المكثفة لهذا الموعد.

وكان من المقرر إطلاق المهمة في شباط الماضي، إلا أنها أُجلت عدة مرات بسبب مشكلات تقنية، من بينها خلل في صاروخ الإطلاق أدى إلى تأجيل محاولة الإطلاق التي كانت مقررة في السادس من آذار الجاري.

ومن المتوقع أن تبدأ نافذة الإطلاق في الأول من نيسان، مع إمكانية إجراء محاولات إضافية خلال الأيام الستة التالية في حال تعذر تنفيذ الإطلاق في الموعد المحدد.

ويضم طاقم “أرتميس 2” ثلاثة رواد فضاء أمريكيين هم ريد وايزمان، وفيكتور جلوفر، وكريستينا كوتش، إضافة إلى رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، ووفق خطة المهمة ستدور المركبة حول الأرض قبل التوجه نحو القمر والتحليق حوله من دون الهبوط على سطحه، ثم العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط.

وتأتي هذه المهمة بعد نجاح مهمة “أرتميس 1” غير المأهولة التي حلقت قرب القمر، في إطار برنامج ناسا الهادف إلى إعادة البشر إلى محيط القمر تمهيداً لمهام مستقبلية أعمق في الفضاء.