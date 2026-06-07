اكتشاف أحفوري لديناصور مكسو بالريش في الصين يعود إلى 120 مليون عام

بكين-سانا

كشف علماء من متحف كارنيغي للتاريخ الطبيعي في الولايات المتحدة، بالتعاون مع باحثين من مؤسسات علمية صينية وأمريكية، عن نوع جديد من الديناصورات الصغيرة المكسوّة بالريش، عاش قبل نحو 120 مليون عام، وتمتع بقدرة على الانزلاق بين الأشجار، ما يوفر معطيات جديدة حول تطور الطيران لدى أسلاف الطيور.

وذكرت شبكة CNN أمس السبت أن الباحثين عثروا على متحجرة محفوظة بحالة استثنائية في حوض تشانغما بمقاطعة غانسو شمال غربي الصين، حيث أظهرت التحليلات أنها تعود إلى نوع غير معروف سابقاً من ديناصورات “الميكرورابتور”، أُطلق عليه اسم “جيان تشانغماينسيس”.

وبيّن الباحثون أن هذا الاكتشاف يوسع النطاق الجغرافي المعروف لهذه الديناصورات المفترسة، ويعد دليلاً إضافياً على انتشارها في السجل الأحفوري، كما يسهم في إعادة تقييم الفترة الزمنية التي عاشت خلالها.

وأظهرت الدراسة أن هذا الكائن كان مغطى بالريش على الأطراف الأمامية والخلفية، ما مكّنه من الانزلاق في الهواء والتنقل بين الأشجار، ويُرجح أنه كان يفترس الطيور والكائنات الصغيرة الأخرى.

وأشار العلماء إلى أن المتحجرة، التي حُفظت بصورة ثلاثية الأبعاد، تتيح فرصة نادرة لدراسة بنية الأجنحة والكتفين لدى هذه الديناصورات، الأمر الذي يساعد على فهم المراحل المبكرة لتطور آليات الطيران لدى الطيور الحديثة.

ويعتقد الباحثون أن “جيان تشانغماينسيس” عاش في بيئات غابية محيطة ببحيرات قديمة، وأن تكيفه مع الحياة فوق الأشجار ساعده على تجنب المفترسات الأكبر حجماً واستغلال مصادر غذائية متنوعة.