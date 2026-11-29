عواصم-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة يونسي في كوريا الجنوبية وجامعة نورث وسترن الأمريكية وكلية الطب بجامعة هارفارد، أن نحو 99 بالمئة من حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تسبقها عوامل خطر تقليدية، تشمل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم والتدخين، ما يبرز أهمية الكشف المبكر عن هذه العوامل والسيطرة عليها للحد من المضاعفات القلبية الوعائية.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، في تقرير نشره أمس السبت، أن الدراسة المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وشملت نحو 9 ملايين شخص من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وجدت أن ارتفاع ضغط الدم كان عامل الخطر الأكثر شيوعاً، إذ سُجل لدى نحو 93 بالمئة من الأشخاص قبل إصابتهم بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب.

وحللت الدراسة مدى انتشار عوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية لدى الأشخاص قبل تشخيص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، بهدف تحديد مدى شيوع هذه العوامل وارتباطها بظهور المضاعفات.

وأظهرت النتائج أن العوامل الأربعة الأكثر ارتباطاً بالمخاطر القلبية الوعائية هي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، واضطراب سكر الدم، والتدخين، ما يؤكد أهمية متابعة هذه المؤشرات بانتظام، حتى في غياب الأعراض.

وفي سياق متصل، أظهر تحليل تلوي شمل 51 تجربة سريرية وأكثر من 350 ألف مشارك، أن خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 5 ملم زئبق ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية وقصور القلب بنحو 12 بالمئة خلال السنة الأولى من العلاج.

وبيّن التحليل أن الفوائد المرتبطة بخفض ضغط الدم ظهرت مع خمس فئات رئيسية من الأدوية، شملت مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، وحاصرات بيتا، وحاصرات قنوات الكالسيوم، إضافة إلى فئة أخرى من الأدوية الخافضة للضغط.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال ضبط ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، والإقلاع عن التدخين، واتباع نمط حياة صحي، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية والمتابعة الطبية، للحد من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومضاعفاتهما.