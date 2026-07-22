باحثون: شكل بصيلات الشعر يحدد طبيعته بين النعومة والتجعد

واشنطن-سانا

توصل باحثون إلى أن اختلاف طبيعة الشعر بين الأشخاص، سواء كان مستقيماً أو مموجاً أو مجعداً، يرتبط بصورة رئيسية بشكل بصيلات الشعر داخل فروة الرأس، وليس بالعوامل الخارجية مثل الرطوبة أو أساليب العناية بالشعر.

وذكر موقع ScienceAlert المتخصص بالأخبار العلمية، في تقرير نشره أول أمس، أن شكل بصيلة الشعر تحت الجلد يمثل العامل الحاسم في تحديد طبيعة الشعرة، إذ تنمو مستقيمة عندما تكون البصيلة مستقيمة، بينما تؤدي البصيلات المنحنية إلى نمو شعر مموج أو مجعد.

وأوضح التقرير أن الشعرة تتكون داخل بصيلة تقع أسفل سطح الجلد، وأن اختلاف شكل هذه البصيلات يؤثر في توزيع بروتين الكيراتين داخل الشعرة، ما ينعكس على بنيتها الخارجية، كما بينت أبحاث حديثة أن الخلايا الموجودة على جانبي البصيلة لا تنقسم وتنضج بالمعدل نفسه، وهو ما يؤدي إلى عدم تماثل في تركيب الشعرة ويسهم في انحنائها.

وأشار الباحثون إلى أن خصائص الشعرة، مثل السماكة والملمس، تحدد بعض صفاتها، إلا أن شكل البصيلة يظل العامل الرئيس في تحديد ما إذا كان الشعر سيكون ناعماً أو مموجاً أو مجعداً، لافتين إلى أن الشعرة تحتفظ بالشكل الذي تكتسبه أثناء نموها داخل البصيلة بعد خروجها من فروة الرأس، إذ تتحول إلى ألياف كيراتينية تتوقف خلاياها عن النمو.

وأضاف الباحثون أن الأسباب التطورية لتنوع أشكال الشعر لدى البشر لا تزال قيد الدراسة، غير أن بعض الأبحاث تشير إلى أن اختلاف بنيته قد يكون مرتبطاً بدوره في تنظيم حرارة الجسم، إذ تقلل أنواع الشعر جميعها من امتصاص فروة الرأس لحرارة الشمس مقارنة بالرأس الخالي من الشعر، بينما يوفر الشعر شديد التجعد حماية أكبر من الإشعاع الحراري المباشر.

واستند التقرير إلى نتائج عدد من الدراسات العلمية، من بينها أبحاث أجرتها مختبرات L’Oréal Recherche في فرنسا حول بنية بصيلات الشعر، ودراسة لعلماء من جامعة برادفورد بالتعاون مع مركز الأبحاث والتطوير في Unilever تناولت بيولوجيا ووراثة الشعر، وأكدت أن شكل البصيلة والعوامل الوراثية يمثلان العامل الرئيس في تحديد طبيعة الشعر، إلى جانب دراسة أخرى أظهرت أن الشعر، ولا سيما شديد التجعد، يسهم في الحد من امتصاص فروة الرأس للإشعاع الحراري.