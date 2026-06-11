دراسة دولية ترصد نمطين بيولوجيين رئيسيين لاضطراب طيف التوحد

عواصم-سانا

كشفت دراسة دولية حديثة أجراها باحثون من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في مدينة روفرتو، بالتعاون مع معهد عقل الطفل في نيويورك وجامعة ترينتو، عن وجود نمطين بيولوجيين متميزين على الأقل لاضطراب طيف التوحد، وذلك استناداً إلى تحليل أنماط الاتصال بين مناطق الدماغ المختلفة.

وذكر موقع “SciTechDaily” العلمي أمس الأربعاء أن نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Neuroscience، أظهرت أن أنماط الاتصال العصبي لدى المصابين بالتوحد تنقسم إلى نمط يتميز بفرط الترابط العصبي، حيث يكون التواصل بين مناطق الدماغ أقوى من المعدلات الطبيعية، ونمط آخر يتسم بنقص الترابط العصبي وانخفاض مستوى هذا التواصل.

وأوضح الباحثون أن تحليل بيانات التصوير الدماغي لنحو 940 طفلاً وشاباً مصاباً بالتوحد، إضافة إلى أكثر من ألف شخص من ذوي النمو العصبي الطبيعي، أظهر تكرار هذين النمطين بصورة واضحة، حيث ارتبط نمط نقص الترابط العصبي بالمسارات المشبكية، في حين ارتبط نمط فرط الترابط بالأنظمة البيولوجية المرتبطة بالمناعة.

وبيّنت الدراسة أن هذين النمطين يشكلان نحو 25 بالمئة من حالات التوحد التي شملها البحث، ما يشير إلى وجود تنوع بيولوجي أوسع ضمن اضطراب طيف التوحد مقارنة بما كان يُعتقد سابقاً.

كما استخدم الباحثون نماذج حيوانية وتحليلات جينية وكيميائية حيوية لفهم الآليات الكامنة وراء هذه الأنماط، ما أتاح ربط التغيرات في الاتصال الدماغي بعمليات بيولوجية محددة تتعلق بالوظائف المشبكية والاستجابات المناعية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو فهم أكثر دقة لاضطراب التوحد، وقد تسهم في تطوير أساليب تشخيص وعلاج أكثر تخصصاً تستند إلى الفروق البيولوجية بين المرضى.

ويُعد التوحد اضطراباً نمائياً عصبياً يؤثر في طريقة عمل الدماغ والتفاعل مع البيئة المحيطة، ويظهر عادة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، مع تباين أعراضه ودرجاته من شخص إلى آخر.