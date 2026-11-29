حماة-سانا
وضعت منظومة الإسعاف والطوارئ في محافظة حماة خطتها الميدانية لتأمين الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للتحرير وعيد النصر، من خلال تجهيز سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة والمعدات اللازمة، وتعزيز جاهزية الفرق الإسعافية وكوادر التدخل الميداني، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة في أماكن التجمعات.
وأوضح مدير دائرة الإحالة والإسعاف والطوارئ في حماة خالد السماعيل، في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن المنظومة استكملت مجموعة من الإجراءات التحضيرية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية، وتحسين كفاءة الاستجابة للحوادث والحالات الإسعافية والكوارث المحتملة، وتوفير التغطية الطبية اللازمة خلال الفعاليات المرتقبة.
ولفت السماعيل، إلى أن العمل لا يقتصر على تأمين التجمعات الجماهيرية، بل يشمل إجراءات وقائية واستباقية، تتضمن إجراء مسوحات ميدانية ودراسات للمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتحديد المواقع المحتملة لوقوع الحوادث والإصابات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق المعرضة للفيضانات والسيول والحرائق.
وأضاف، أن الفرق المختصة تعمل على تقييم شبكة الطرق والأوتوسترادات الرئيسة والفرعية، وتحديد نقاط التمركز الإسعافي ومسارات الإخلاء، وإعادة تنظيم انتشار الفرق والآليات الطبية وفق طبيعة المخاطر والاحتياجات الميدانية، بما يتيح الوصول السريع إلى مواقع الحوادث وتقديم الإسعافات اللازمة.
وفي سياق متصل، أشار السماعيل إلى أن المنظومة تعمل على إعداد حزمة من التعليمات والإجراءات التنظيمية الجديدة، المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير العمل الإداري والميداني، وتفعيل التنسيق بين الفرق الإسعافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل محافظة حماة، استعداداتها لإقامة فعاليات متنوعة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للتحرير وسط تعزيز الجاهزية الطبية والإسعافية لضمان سلامة المشاركين.