حماة-سانا‏

وضعت منظومة الإسعاف والطوارئ في محافظة حماة خطتها ‏الميدانية لتأمين الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة الذكرى ‏السنوية الثانية للتحرير وعيد النصر، من خلال تجهيز سيارات ‏الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة والمعدات اللازمة، وتعزيز ‏جاهزية الفرق الإسعافية وكوادر التدخل الميداني، بما يضمن ‏سرعة التعامل مع الحالات الطارئة في أماكن التجمعات.‏

وأوضح مدير دائرة الإحالة والإسعاف والطوارئ في حماة خالد ‏السماعيل، في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن المنظومة ‏استكملت مجموعة من الإجراءات التحضيرية الرامية إلى رفع ‏مستوى الجاهزية، وتحسين كفاءة الاستجابة للحوادث والحالات ‏الإسعافية والكوارث المحتملة، وتوفير التغطية الطبية اللازمة ‏خلال الفعاليات المرتقبة.‏

ولفت السماعيل، إلى أن العمل لا يقتصر على تأمين التجمعات ‏الجماهيرية، بل يشمل إجراءات وقائية واستباقية، تتضمن إجراء ‏مسوحات ميدانية ودراسات للمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، ‏وتحديد المواقع المحتملة لوقوع الحوادث والإصابات، مع إيلاء ‏اهتمام خاص للمناطق المعرضة للفيضانات والسيول والحرائق.‏

وأضاف، أن الفرق المختصة تعمل على تقييم شبكة الطرق ‏والأوتوسترادات الرئيسة والفرعية، وتحديد نقاط التمركز ‏الإسعافي ومسارات الإخلاء، وإعادة تنظيم انتشار الفرق ‏والآليات الطبية وفق طبيعة المخاطر والاحتياجات الميدانية، بما ‏يتيح الوصول السريع إلى مواقع الحوادث وتقديم الإسعافات ‏اللازمة.‏

وفي سياق متصل، أشار السماعيل إلى أن المنظومة تعمل على ‏إعداد حزمة من التعليمات والإجراءات التنظيمية الجديدة، ‏المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير العمل الإداري ‏والميداني، وتفعيل التنسيق بين الفرق الإسعافية، وتحسين جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وتواصل محافظة حماة، استعداداتها لإقامة فعاليات متنوعة ‏بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للتحرير وسط تعزيز الجاهزية ‏الطبية والإسعافية لضمان سلامة المشاركين.‏