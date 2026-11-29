افتتاح مركزين في طيبة الإمام بريف حماة.. خطوة لتعزيز التعافي المجتمعي تاريخ النشر: 2026/11/29 11:59 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/29 12:02 مساءً افتتاح مركزين في طيبة الإمام بريف حماة.. خطوة لتعزيز التعافي المجتمعي وتمكين النساء والشباب والأطفال، عبر برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني. وزيرة الشؤون الاجتماعية تفتتح مركزي تمكين وتنمية مجتمعية في حماة ورشة لجراحة الأطفال بحماة بمشاركة أطباء سوريين مغتربين اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً ما الوثائق التي حددتها وزارة التربية لمعادلة الشهادات الثانوية غير السورية؟ إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةطيبة الإماممراكز دعم وتمكين المرأةوزارة الشؤون الاجتماعية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل آخر الأخبار دولي مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة المحافظاتحماةمحليات جاهزية إسعافية وخطط استجابة ميدانية في حماة لمواكبة احتفالات التحرير انفوغراف افتتاح مركزين في طيبة الإمام بريف حماة.. خطوة لتعزيز التعافي المجتمعي