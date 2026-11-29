نيويورك-سانا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحقيق في مقتل اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، جراء غارة إسرائيلية استهدفت إحدى عيادات المنظمة في قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة على منصة “إكس” اليوم الأحد، أن غوتيريش أعرب عن تضامنه مع المنظمة، الشريك القيّم للأمم المتحدة، ومع موظفيها.
وشدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية المستشفيات والعيادات والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، مؤكداً ضرورة التحقيق في أي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتها بموجب الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذها بالكامل ودون مزيد من التأخير.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود، أعلنت أمس السبت، أن اثنين من موظفيها، ويعملان حارسين، قُتلا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد مقراتها في قطاع غزة.