نيويورك-سانا‏

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحقيق ‏في مقتل اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، جراء غارة ‏إسرائيلية استهدفت إحدى عيادات المنظمة في قطاع غزة.‏

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة على منصة “إكس” ‏اليوم الأحد، أن غوتيريش أعرب عن تضامنه مع المنظمة، ‏الشريك القيّم للأمم المتحدة، ومع موظفيها.‏

وشدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها ‏بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية ‏المستشفيات والعيادات والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، ‏مؤكداً ضرورة التحقيق في أي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين ‏عنها.‏

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ‏ضبط النفس والوفاء بالتزاماتها بموجب الخطة الشاملة لإنهاء ‏الحرب في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذها بالكامل ‏ودون مزيد من التأخير.‏

وكانت منظمة أطباء بلا حدود، أعلنت أمس السبت، أن اثنين من ‏موظفيها، ويعملان حارسين، ‏قُتلا جراء غارة جوية إسرائيلية ‏استهدفت أحد مقراتها في قطاع غزة.‏