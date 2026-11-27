باريس-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن استمرار الشعور بالوحدة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38 بالمئة، في حين لم يظهر الشعور بها على فترات متقطعة ارتباطاً ملحوظاً بزيادة هذا الخطر، ما يشير إلى أهمية نمط الشعور بالوحدة ومدته في علاقته بصحة الدماغ مع التقدم في العمر.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، اليوم الجمعة، أن الدراسة، التي قادتها عالمة الأوبئة إيفانا سيمون من جامعة بوردو الفرنسية، ونُشرت في مجلة «Aging & Mental Health»، استندت إلى بيانات متابعة صحية امتدت نحو 30 عاماً، وشملت تحليل بيانات 1540 شخصاً من كبار السن في فرنسا، بهدف دراسة العلاقة بين استمرار الشعور بالوحدة واحتمالات الإصابة بالخرف.

واعتمد الباحثون على بيانات دراسة «Paquid»، التي بدأت عام 1988 وشملت 3777 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر في جنوب غرب فرنسا، حيث جرى تقييم شعور المشاركين بالوحدة خلال أربع زيارات امتدت على مدى ثماني سنوات.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات بحسب تكرار الشعور بالوحدة؛ الأولى لم يشعر أفرادها بالوحدة خلال التقييمات، والثانية شعر أفرادها بها خلال زيارة واحدة أو اثنتين، والثالثة أبلغ أفرادها عن الشعور بها خلال ثلاث أو أربع زيارات، وصُنّفت حالتهم ضمن الوحدة المزمنة.

وأظهرت النتائج أنه خلال فترة المتابعة اللاحقة، التي امتدت نحو 20 عاماً، أُصيب 560 مشاركاً بالخرف، وبلغت نسبة الإصابة 33.1 بالمئة لدى الذين لم يشعروا بالوحدة، و34.5 بالمئة لدى من شعروا بها بصورة متقطعة، مقابل 49.1 بالمئة لدى الذين عانوا منها بصورة مزمنة.

وبقي الارتباط بين الوحدة المزمنة وزيادة خطر الإصابة بالخرف قائماً حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، منها الجنس والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وترتيبات المعيشة وأعراض الاكتئاب والوضع الصحي العام.

وأظهرت النتائج أن الشعور بالوحدة لا يرتبط بالضرورة بالعيش منفرداً، إذ كان نحو 70 بالمئة من المشاركين الذين عانوا من الوحدة المزمنة يعيشون بمفردهم، بينما كان الباقون يقيمون مع أشخاص آخرين.

ورصد الباحثون أيضاً مجموعة أصغر من المشاركين تراجع لديها الشعور بالوحدة مع مرور الوقت، وأظهرت النتائج ميلاً إلى انخفاض خطر الإصابة بالخرف لديها مقارنة بمن لم يشعروا بالوحدة، إلا أن هذا الاختلاف لم يكن ذا دلالة إحصائية.

وأشار الباحثون إلى أن الآليات التي تفسر العلاقة بين الوحدة المزمنة والخرف لا تزال غير واضحة، لكن استمرار الشعور بالوحدة قد يرتبط بتنشيط أنظمة الاستجابة للتوتر في الجسم، فضلاً عن تغيرات في عمليات الالتهاب ونشاط الجهاز المناعي، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في صحة الدماغ.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية العلاقات الاجتماعية والتواصل الإنساني في حياة كبار السن، وتدعم الحاجة إلى الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية بوصفها جانباً مهماً من جوانب الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر.