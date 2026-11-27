الكويت-سانا ‏

أعربت دولة الكويت اليوم الجمعة عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة ‏الداخلية في مدينة الحسكة. ‏

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة “إكس” اليوم الجمعة، التأكيد على موقف ‏الكويت الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددة على دعمها لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ‏ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.‏

كما تقدمت وزارة الخارجية الكويتية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب سوريا وأسر ‏الضحايا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.‏

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أعلن أول أمس الأربعاء استشهاد ‏عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، جراء هجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش ‏الإرهابي باستخدام أربع دراجات نارية، استهدف مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي الحسكة، ‏موضحاً أن مهاجمين اثنين قُتلا خلال الاشتباكات، فيما فجّر الآخران نفسيهما.‏