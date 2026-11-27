الكويت-سانا
أعربت دولة الكويت اليوم الجمعة عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة الداخلية في مدينة الحسكة.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة “إكس” اليوم الجمعة، التأكيد على موقف الكويت الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددة على دعمها لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.
كما تقدمت وزارة الخارجية الكويتية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب سوريا وأسر الضحايا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أعلن أول أمس الأربعاء استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، جراء هجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي باستخدام أربع دراجات نارية، استهدف مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي الحسكة، موضحاً أن مهاجمين اثنين قُتلا خلال الاشتباكات، فيما فجّر الآخران نفسيهما.