دراسة أمريكية تكشف آلية جديدة لتعزيز حرق الدهون قد تسهم في علاج السمنة

واشنطن-سانا

كشف علماء عن آلية بيولوجية جديدة تمكّن الدهون البنية من حرق الطاقة بدلاً من تخزينها، في تطور قد يمهّد لتطوير أساليب علاجية مبتكرة للسمنة تعتمد على تنشيط عمليات الأيض داخل الجسم.

ووفقاً لما نقله موقع “ScienceDaily”، أوضح باحثون في جامعة نيويورك أن بروتيناً يُعرف باسم “SLIT3” يؤدي دوراً أساسياً في تكوين البنية الحيوية اللازمة لعمل الدهون البنية، من خلال دعم تشكّل الأوعية الدموية والشبكات العصبية داخلها.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في دورية “Nature Communications” العلمية، أن تعزيز استهلاك الطاقة داخل الجسم قد يشكّل بديلاً واعداً للنهج التقليدي المعتمد على تقليل الشهية، والذي تقوم عليه معظم أدوية إنقاص الوزن.

وبيّن الباحثون أن بروتين “SLIT3” ينقسم إلى جزأين، يعمل أحدهما على تحفيز نمو الأوعية الدموية، فيما يسهم الآخر في دعم تكوين الشبكات العصبية، ما يعزز قدرة الدهون البنية على أداء وظيفتها وتحويل الطاقة إلى حرارة بكفاءة.

وأظهرت تجارب أُجريت على نماذج حيوانية أن تعطيل هذا النظام يؤدي إلى ضعف القدرة على التكيف مع درجات الحرارة المنخفضة، نتيجة خلل في البنية العصبية والوعائية للدهون البنية.

كما كشفت تحليلات بيانات لأنسجة دهنية لدى أكثر من 15 ألف شخص عن وجود ارتباط بين نشاط الجين المسؤول عن إنتاج هذا البروتين ومؤشرات صحية، من بينها حساسية الأنسولين ووظائف الأنسجة الدهنية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة مع السمنة، لكنها تسلط الضوء على مسار بيولوجي واعد قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات تستهدف تعزيز حرق الطاقة داخل الجسم بدلاً من كبح الشهية.

وتُعد الدهون البنية نوعاً من الدهون التي تحرق الجلوكوز والدهون لإنتاج الحرارة، بخلاف الدهون البيضاء التي تخزّن الطاقة، وتعتمد كفاءتها على شبكة متكاملة من الأوعية الدموية والأعصاب التي تزودها بالأكسجين وتنقل إشارات التنشيط من الدماغ.