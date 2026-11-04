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صقر يعجز عن الطيران بسبب وزنه الزائد والإفراط في الطعام بالولايات المتحدة

photo 2026 11 04 10 45 45 صقر يعجز عن الطيران بسبب وزنه الزائد والإفراط في الطعام بالولايات المتحدة
صقر من نوع «الباز أحمر الكتفين»- وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» الأمريكية (UPI)

واشنطن-سانا

عجز صقر من نوع «الباز أحمر الكتفين» عن الطيران، بعد أن تسبب الإفراط في تناول الطعام بزيادة وزنه إلى نحو ضعف المعدل الطبيعي، في واقعة طريفة شهدتها ولاية فرجينيا الأمريكية.

وذكرت وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» الأمريكية (UPI) أول أمس، أن الصقر عُثر عليه على الأرض في مدخل منزل بمدينة رونوك، دون وجود إصابات أو كسور أو مشكلات صحية تفسر عجزه عن الطيران.

وأظهرت الفحوص التي أجراها الأطباء البيطريون في مركز جنوب غرب فرجينيا للحياة البرية أن وزن الطائر بلغ نحو 907 غرامات، أي ما يقارب ضعف الوزن المعتاد لأنثى هذا النوع، فيما تراكمت طبقة سميكة من الدهون حول جسمه.

وبعد الاستفسار من سكان المنطقة، اكتشف المنقذون أن دجاجاً يتجول بحرية في أحد المنازل المجاورة كان يختفي بصورة متكررة خلال الأسابيع السابقة، ما رجح أن الصقر اعتاد افتراسه، مستفيداً من سهولة الحصول على الغذاء، ثم الراحة في الأشجار القريبة.

ووضع المركز الصقر تحت نظام غذائي خاص لمساعدته على استعادة وزنه الطبيعي وقدرته على الطيران، داعياً مربي الدواجن إلى تغطية أماكن تربية الدجاج.

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