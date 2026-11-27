واشنطن-سانا

أطلقت شركة «كلاودفلير» الأمريكية المتخصصة في خدمات البنية التحتية للإنترنت والأمن السيبراني، خدمة تجريبية جديدة تتيح لأصحاب المواقع الإلكترونية إنشاء محرك بحث مخصص لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يساعدها على الوصول إلى المعلومات المنشورة واسترجاع المحتوى المرتبط بطلبات المستخدمين بسرعة وكفاءة.

وذكرت الشركة، في إعلان نشرته عبر مدونتها الرسمية أول أمس، أن الخدمة التي تحمل اسم «Search for Agents» تتيح إنشاء فهرس للمحتوى المنشور على المواقع، وتوفير واجهة برمجية تمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من البحث فيه واسترجاع المعلومات ذات الصلة، من دون الحاجة إلى تصفح عدد كبير من الصفحات.

وتدعم الخدمة البحث باستخدام الكلمات المفتاحية والأسئلة المكتوبة باللغة الطبيعية، وتعرض مقتطفات من المحتوى المرتبط بموضوع البحث بتنسيق قابل للمعالجة آلياً، بدلاً من إنشاء إجابات جديدة نيابة عن الموقع، كما تتيح للوكلاء اكتشاف واجهة البحث من خلال البيانات التعريفية المنشورة على النطاق الإلكتروني.

وتوفر الخدمة لأصحاب المواقع إمكانية التحكم في وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى محتواهم، من خلال إعدادات تحدد صلاحيات الوصول، إلى جانب الاستفادة من أدوات الحماية وإدارة حركة الروبوتات الرقمية التي تقدمها الشركة.

وأشارت «كلاودفلير» إلى أن الخدمة متاحة للتجربة لمستخدمي مختلف خططها، بما فيها الخطة المجانية ضمن حدود استخدام محددة، مع تطبيق رسوم إضافية عند تجاوز تلك الحدود وفق آليات تسعير مخصصة.

ويعكس إطلاق الخدمة توجه شركات التكنولوجيا نحو تطوير أدوات جديدة لتنظيم وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى المعلومات المنشورة على الإنترنت، في ظل تزايد استخدام الوكلاء الرقميين في البحث عن المحتوى وجمع البيانات ومعالجتها.