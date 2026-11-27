تتوسطه بحرةٌ دمشقية تروي المكان وتغسل الروح.. جامع الدرويشية مكان يبوح بالتاريخ تاريخ النشر: 2026/11/27 11:53 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/27 11:53 صباحًا قائمة الصور 1/6 من أجواء حملة “وفاء لكفرنبل” المجتمعية والتي تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة دخول قافلة للهلال الأحمر العربي السوري إلى محافظة السويداء، محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية ضمن مبادرة حماة تنبض من جديد.. إزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد أمام مبنى الأمن العسكري سابقاً على طريق حمص حماة جولات رقابية لمديرية التجارة الداخلية في حماة على محال الألبسة والحلويات مع حلول عيد الأضحى فرع المصرف التجاري بدرعا.. تسارع العمل وعودة النشاط المالي بعد التحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جامع الدرويشية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال آخر الأخبار منوعاتعلوم وتكنولوجيا واتساب يختبر تصميماً مبسطاً لشريط التنقل في هواتف آيفون منوعات من وقت الاستخدام إلى المتابعين.. تيك توك يوسع أدوات الرقابة الأبوية منوعات كلاودفلير تطلق محرك بحث يسهّل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى محتوى المواقع