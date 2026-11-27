ريف دمشق-سانا ‏

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‏نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 291 ضبطاً ‌‏تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 تشرين ‌‏الثاني الجاري، في إطار جولاتها الرقابية لمتابعة الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة ‌‏والتعليمات التموينية.‏ ‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الدوريات ‌‏التموينية نفذت خلال الفترة المذكورة 108 جولات رقابية، شملت 1197 فعالية تجارية، ‌‏للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتدقيق في الفواتير، والكشف عن المخالفات.‏ ‏

وبين خالد أن المخالفات التي استدعت تنظيم الضبوط تنوعت بين البيع بأسعار زائدة، ‌‏وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، مشيراً ‌‏إلى أن المديرية عالجت 24 شكوى مقدمة من المواطنين خلال الفترة نفسها.‏ ‏

وكانت المديرية نظمت نحو 600 ضبط ‏تمويني بحق فعاليات تجارية مخالفة، منذ ‏مطلع الشهر الجاري.‏