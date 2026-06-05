إنقاذ مرشد نيبالي في جبل إيفرست بعد أسبوع من فقدانه

كاتماندو-سانا

بعد ستة أيام من فقدانه في أعلى قمة في العالم، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على مرشد جبلي نيبالي حياً على سفوح جبل إيفرست، في حادثة وُصفت بأنها أقرب إلى المعجزة، وسط تضاريس خطرة، ودرجات حرارة متدنية للغاية.

ووفق ما نقل موقع DW الألماني اليوم الجمعة، فإن المرشد داوا شيربا، البالغ من العمر 52 عاماً وأحد أفراد طواقم الشيربا المعروفين في نيبال، تم العثور عليه صباح أمس الخميس أثناء محاولته الزحف نزولاً في منطقة قريبة من شلال خومبو الجليدي فوق مخيم القاعدة، قبل أن تقوم فرق الإنقاذ بنقله جواً إلى مستشفى في العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.

وبحسب المعطيات، كان آخر ظهور للمرشد في الـ29 من أيار الماضي أثناء نزوله من الجبل برفقة عميل بولندي، حيث تمكن الأخير من الوصول إلى المخيم، في حين فقد الاتصال بداوا شيربا الذي كان من بين آخر المتسلقين على الجبل مع انتهاء موسم التسلق وبدء تفكيك المسارات.

يذكر أن فرق البحث واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إليه، فيما تأخرت عمليات التمشيط الجوي دون أن تسفر عن نتائج في الأيام الأولى من البحث.