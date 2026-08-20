أجهزة قابلة للارتداء تتيح مراقبة ضغط الدم باستمرار دون قسطرة

واشنطن-سانا
طور باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية نظاماً جديداً يعتمد على مستشعرات قابلة للارتداء وتقنيات التعلم العميق، بهدف مراقبة ضغط الدم بصورة مستمرة من دون الحاجة إلى إدخال قسطرة داخل الشريان، في خطوة قد تفتح المجال أمام وسائل أكثر راحة وأماناً لمتابعة المرضى، ولا سيما في وحدات العناية المركزة.
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز، ونشرت نتائجها في مجلة Computers in Biology and Medicine أول أمس أن نظام «MOSAIC» يعتمد على مستشعرات قابلة للارتداء لجمع إشارات حيوية، من بينها النشاط الكهربائي للقلب وتدفق الدم، ثم تحليلها باستخدام نموذج للذكاء الاصطناعي قائم على التعلم العميق، بهدف إعادة بناء موجات ضغط الدم الشرياني بصورة مستمرة ودون الحاجة إلى قسطرة داخل الشريان.
واختبر الباحثون التقنية لدى مرضى في وحدات العناية المركزة بمستشفى جونز هوبكنز، حيث قورنت البيانات التي تجمعها المستشعرات القابلة للارتداء بقراءات ضغط الدم التي توفرها القساطر الشريانية المستخدمة في المراقبة السريرية المستمرة.
وشملت مجموعة MOSAIC في الدراسة 66 مريضاً، بينما استوفى 28 منهم معايير الإدراج وأسهموا ببيانات قابلة للتحليل.
وأظهرت النتائج أن النموذج القائم على التعلم العميق استطاع إعادة بناء موجات ضغط الدم الشرياني بدرجة جيدة من الدقة، إذ بلغ معامل التحديد 0.732، فيما بلغ متوسط الخطأ المطلق 6.42 ملم زئبق، وهي نتائج تشير إلى إمكانية الاستفادة من الإشارات التي تجمعها الأجهزة القابلة للارتداء في تقدير ضغط الدم بصورة مستمرة.
وتكمن أهمية التقنية في أنها قد توفر بديلاً غير جراحي للمراقبة المستمرة التي تتطلب حالياً استخدام قسطرة شريانية، وهي طريقة فعالة للحصول على قراءات لحظية لكنها ترتبط بمخاطر مثل العدوى وإصابة الأوعية الدموية والجلطات، فضلاً عن أنها تحد من حركة المريض.
وكان فريق جامعة جونز هوبكنز طور نظام MOSAIC في إطار مشروع يهدف إلى توفير وسيلة لمراقبة ضغط الدم بصورة مستمرة ومن دون كلفة، مع اختبار دقته من خلال مقارنته بقياسات الضغط الشرياني الغازية لدى مرضى العناية المركزة.
وتشير الجامعة إلى أن المشروع يستهدف أيضاً تقييم قدرة النظام على رصد التغيرات في حالة المريض والتنبؤ بالتدهور السريري.
ولا تزال التقنية في مرحلة البحث والتقييم، وبالتالي لا يمكن اعتبارها في الوقت الحالي بديلاً جاهزاً للقسطرة الشريانية أو لأجهزة قياس ضغط الدم المعتمدة، ويحتاج النظام إلى مزيد من الدراسات والتحقق من أدائه لدى أعداد أكبر وشرائح مختلفة من المرضى قبل إمكانية اعتماده على نطاق واسع.