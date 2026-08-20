أجهزة قابلة للارتداء تتيح مراقبة ضغط الدم باستمرار دون قسطرة

واشنطن-سانا‏

طور باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية نظاماً جديداً يعتمد على مستشعرات ‏قابلة للارتداء وتقنيات التعلم العميق، بهدف مراقبة ضغط الدم بصورة مستمرة من ‏دون الحاجة إلى إدخال قسطرة داخل الشريان، في خطوة قد تفتح المجال أمام وسائل ‏أكثر راحة وأماناً لمتابعة المرضى، ولا سيما في وحدات العناية المركزة.‏

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز، ونشرت نتائجها في ‏مجلة ‏Computers in Biology and Medicine‏ أول أمس أن نظام ‌‏«‏MOSAIC‏» يعتمد على مستشعرات قابلة للارتداء لجمع إشارات حيوية، من بينها ‏النشاط الكهربائي للقلب وتدفق الدم، ثم تحليلها باستخدام نموذج للذكاء الاصطناعي ‏قائم على التعلم العميق، بهدف إعادة بناء موجات ضغط الدم الشرياني بصورة ‏مستمرة ودون الحاجة إلى قسطرة داخل الشريان.‏

واختبر الباحثون التقنية لدى مرضى في وحدات العناية المركزة بمستشفى جونز ‏هوبكنز، حيث قورنت البيانات التي تجمعها المستشعرات القابلة للارتداء بقراءات ‏ضغط الدم التي توفرها القساطر الشريانية المستخدمة في المراقبة السريرية المستمرة.‏

وشملت مجموعة ‏MOSAIC‏ في الدراسة 66 مريضاً، بينما استوفى 28 منهم معايير ‏الإدراج وأسهموا ببيانات قابلة للتحليل.‏

وأظهرت النتائج أن النموذج القائم على التعلم العميق استطاع إعادة بناء موجات ‏ضغط الدم الشرياني بدرجة جيدة من الدقة، إذ بلغ معامل التحديد 0.732، فيما بلغ ‏متوسط الخطأ المطلق 6.42 ملم زئبق، وهي نتائج تشير إلى إمكانية الاستفادة من ‏الإشارات التي تجمعها الأجهزة القابلة للارتداء في تقدير ضغط الدم بصورة مستمرة.‏

وتكمن أهمية التقنية في أنها قد توفر بديلاً غير جراحي للمراقبة المستمرة التي ‏تتطلب حالياً استخدام قسطرة شريانية، وهي طريقة فعالة للحصول على قراءات ‏لحظية لكنها ترتبط بمخاطر مثل العدوى وإصابة الأوعية الدموية والجلطات، فضلاً ‏عن أنها تحد من حركة المريض.‏

وكان فريق جامعة جونز هوبكنز طور نظام ‏MOSAIC‏ في إطار مشروع يهدف إلى ‏توفير وسيلة لمراقبة ضغط الدم بصورة مستمرة ومن دون كلفة، مع اختبار دقته من ‏خلال مقارنته بقياسات الضغط الشرياني الغازية لدى مرضى العناية المركزة.

وتشير ‏الجامعة إلى أن المشروع يستهدف أيضاً تقييم قدرة النظام على رصد التغيرات في ‏حالة المريض والتنبؤ بالتدهور السريري.‏

ولا تزال التقنية في مرحلة البحث والتقييم، وبالتالي لا يمكن اعتبارها في الوقت الحالي ‏بديلاً جاهزاً للقسطرة الشريانية أو لأجهزة قياس ضغط الدم المعتمدة، ويحتاج النظام ‏إلى مزيد من الدراسات والتحقق من أدائه لدى أعداد أكبر وشرائح مختلفة من ‏المرضى قبل إمكانية اعتماده على نطاق واسع.‏